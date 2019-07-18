Vitor Hugo'nun toplam maliyeti 1 milyon 850 bin euro...

SERDAR SARIDAĞ

Bu sezon transferde son sözü Teknik Direktör Abdullah Avcı’ya bırakan Beşiktaş Yönetimi, Tyler Boyd ve Atınç Nukan’ın ardından Vitor Hugo’da da mutlu sona ulaştı. Brezilyalı stoperin kadroya katılmasından dolayı çok mutlu olan Avcı’nın, yönetime teşekkür ettiği aktarıldı.



Domagoj Vida ile Vitor Hugo’nun savunmanın ortasında başarılı olacaklarına inanan teknik patron Abdullah Avcı’nın, Brezilyalı stoperin transferi için çok ısrar ettiği vurgulandı. Hugo’nun gelişiyle rahat bir nefes alan deneyimli hocanın, şimdiye kadar yapılan transferlerden çok memnun olduğu da ifade edildi.

Abdullah Avcı, 1,87 boyundaki Vitor Hugo’nun hava toplarının yanı sıra pas yüzdesinin de yüksek olması nedeniyle bu transferde bir hayli ısrarcı davrandı. Yeni sezonda hücumun geriden başlatılması için uğraşan hatta Loris Karius başta olmak üzere kalecileri de bu anlayışa dahil eden Avcı, pas oyunundaki başarısı nedeniyle Hugo’nun alınmasını isterken, siyah-beyazlı yönetim bu konuda deneyimli hocayı geri çevirmedi.



Bu arada Abdullah Avcı’nın, Isimat Mirin ve Enzo Roco’nun takımdan ayrılması halinde yeni bir stoper daha isteyeceği öğrenildi. Kadrodaki stoperlerin durumunu kampta son kez değerlendirecek olan Abdullah Avcı’nın, iyi performans sergilemeleri durumunda Mirin ve Roco’nun kalmasına onay verebileceği de ileri sürüldü.

Toplam maliyeti 1 milyon 850 bin

Beşiktaş, Vitor Hugo’yu toplam 1 milyon 850 bin euro maliyetle kadrosuna kattı. Fiorentina’ya yalnızca 350 bin euro kiralama bedeli ödeyeceği öğrenilen siyah-beyazlı kulüp, Brezilyalı futbolcuya ise 1 milyon 500 bin euro garanti ücret verecek.

Vitor Hugo’nun satın alma opsiyonu ise 5 milyon 500 bin euro olarak belirlendi. Kartal sezon sonunda bu bedeli ödeyerek, tecrübeli futbolcuyu bonservisiyle birlikte transfer edebilecek. Fiorentina, Vitor Hugo’yu 2017’de Brezilya ekibi Palmeiras’dan 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağlayarak, 2022’ye kadar geçerli sözleşme imzalatmıştı.