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26.10.2019 - 10:40 | | Fanatik

Avrupa kulüpleri Guilherme'nin peşinde

Yeni Malatyaspor’un, Benevento’dan iki yıllığına kiraladığı Guilherme, Avrupa ekiplerini peşine taktı. İtalyan ve İspanyol takımlarının radarına giren Brezilyalı oyuncu, sezon sonunda Malatya’ya para kazandırarak takımdan ayrılabilir.

Avrupa kulüpleri Guilherme'nin peşinde

Yeni Malatyaspor’un geçen sezon başında İtalyan ekibi Benevento’dan kiraladığı Guilherme, Sarı-Kırmızılı forma ile gösterdiği performansla dikkat çekmiş ve Malatya’nın Avrupa bileti almasında büyük rol oynamıştı.

Doğu ekibi de sezon başında Brezilyalı futbolcuyu, Benevento’dan iki yıllığına daha kiralamıştı. 28 yaşındaki oyuncu, şimdiden ortaya koyduğu oyunla ne kadar doğru bir hamle olduğunu gösterdi. Tecrübeli futbolcu, çıktığı 8 lig maçında 4 gol, 5 asistle oynadı ve Avrupa ekiplerini peşine taktı.

Haziran’a kadar izlenecek

Özellikle İtalyan ve İspanyol ekiplerinin radarında olan Guilherme’nin yakından takip edildiği öğrenildi. Sezon sonuna kadar izlenecek olan başarılı oyuncu için bu takımların Haziran ayında Benevento’nun kapısını çalabileceği kaydedildi.

Malatya ile 2 yıllık kiralık sözleşmesi bulunan Guilherme için Doğu ekibine de ödeme yapılması durumunda Malatya’nın bu transfere izin verebileceği belirtildi.

Avrupa kulüpleri Guilhermenin peşinde

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