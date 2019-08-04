Avrupa kupalarÄ±nda muhtemel rakipler belli oluyor

Avrupa futbolunun kulÃ¼p dÃ¼zeyindeki turnuvalarÄ±nda play-off turu eÅŸleÅŸmeleri, yarÄ±n Ä°sviÃ§re'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek Ã§ekiliÅŸle belirlenecek.

Medipol BaÅŸakÅŸehir'in Lig Yolu'ndan katÄ±lacaÄŸÄ± UEFA Åžampiyonlar Ligi kura Ã§ekimi, TSÄ° 13.00'te yapÄ±lacak. Medipol BaÅŸakÅŸehir, 3. eleme turunda karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ± Yunanistan'Ä±n Olympiakos takÄ±mÄ±nÄ± elemesi durumunda Krasnodar (Rusya)-Porto (Portekiz) veya Club Brugge (BelÃ§ika)-Dinamo Kiev (Ukrayna) eÅŸleÅŸmelerinin galiplerinden birinin rakibi olacak.

Åžampiyonlar Yolu ve Temel Yol olmak Ã¼zere ikiye ayrÄ±lan UEFA Avrupa Ligi play-off turu Ã§ekiliÅŸi ise TSÄ° 14.30'da yapÄ±lacak. Ã–ncelikle 3. eleme turunu geÃ§mesi gereken Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor, Ã§ekiliÅŸe Temel Yol'dan seribaÅŸÄ± olarak katÄ±lacak.

Trabzonspor, Sparta Prag (Ã‡ekya), Yeni Malatyaspor ise Partizan (SÄ±rbistan) ile 3. eleme turunda karÅŸÄ±laÅŸacak.

Åžampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maÃ§lar 20-21 AÄŸustos, rÃ¶vanÅŸlarÄ± 27-28 AÄŸustos, Avrupa Ligi play-off turunda da ilk karÅŸÄ±laÅŸmalar 22 AÄŸustos, rÃ¶vanÅŸlarÄ± ise 29 AÄŸustos'ta oynanacak.

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