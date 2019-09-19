Slovan Bratislava-Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler! Maç saat kaçta hangi kanalda?

Slovan Bratislava-Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi K grubu ilk maçında deplasmanda Slovan Bratislava'ya konuk olacak Beşiktaş'ta gözler maçın oynanacağı saate çevrildi. Süper Lig'de geride kalan 4 haftada sadece 4 puan toplayabilen Beşiktaş istediği başlangıcı yapamadı. Avrupa Kupalarında 217. maçına çıkacak olan Beşiktaş çıktığı 216 maçın 83'ünü kazanırken 87'sinde sahadan mağlup olarak ayrılan taraf oldu.

Avrupa Kupalarında 3. kez çeyrek final oynayan Beşiktaş, en farklı galibiyetini geçtiğimiz sezon Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 yenerek elde etti. Siyah Beyazlı takımın Avrupa kupalarında en golcü ismi 14 golle Oktay Derelioğlu

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonlarda forma giyen Bobo ve Ricardo Quaresma'nın 12'şer Cenk Tosun'un ise bu kulvarda 11 golü bulunuyor.

SLOAVAN BRATİSLAVA-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Slovan Bratislava-Beşiktaş maçı bu akşam saat 22:00'de Bratislava Narodny Satdı'nda oynanacak mücadelede Estonyalı hakem Kristo Tohver' düdük çalacak. Mücadele Bratislava'nın cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak. Maç beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11

Beşiktaş'ın S.Bratislava karşısındaki muhtemel on biri şu şekilde: Karius-Douglas-Vida-Ruiz-Rebocho-Atiba-Dorukhan-Boyd-Ljajic-N'Koudou-Umut Nayir.

Slovan Bratislava: Greif, Medvedev, Abena, Bozhıkov, De Marco, Ljubıcıc, De Kamps, Drazic, Nono, Moha, Sporar