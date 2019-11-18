Avrupa Şampiyonasında gruplar nasıl oluşturulacak? A Milli takım hangi torbada yer alacak?

EURO 2020 elemeleri H grubunda yer alan A Milli takımımız dün akşam grubun son maçında Andorra karşısında 2-0'lık skorla galip geldi ve 23 puanla eleme maçlarını tamamladı. 25 puanlı Fransa'nın ardından ikinci sırada grubu tamamlayan A Milli takımımızın Avrupa Şampiyonasına kaçıncı torbadan katılacağı ve grupların nasıl oluşturulacağı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Avrupa Şampiyonasında gruplar nasıl oluşturulacak?

AVRUPA ŞAMPİYONASINDA GRUPLAR NASIL OLUŞTURULUYOR?

EURO 2020 kura yönetmeliğine göre ilk torba, gruplarını en iyi puanla bitiren 6 grup 1.'sinden oluşuyor. 2. torbada diğer dört grup birincisiyle, en iyi puana sahip iki grup 2.'si yer alıyor. 3. torba diğer grup ikincileri, 4. torba ise kalan iki grup 2.'siyle play-off'tan gelecek 4 takımdan oluşuyor.

Torbalar açısından grubu ikinci bitirmenin anlamı, bunlar arasında en iyi puanlı iki ya da en kötü puanlı iki ikinciden birisi olup olmamaktı. İlk durumda 2. torbaya giderken, ikinci durumda da 4. torbaya gidecektiniz. Ortada kalan 6 grup ikincisi 3. torbaya gittiğinden, Türkiye'nin de yeri belli oldu.

A Milli Takım 2. torba şansını kaçırdı çünkü zaten halihazırda en az 2 takım ay-yıldızlılardan yüksek puanlı bir grup ikinciliğini garantiledi (bu sayı daha da artabilir). Türkiye'nin üstündeki grup ikincileri: Portekiz (aynı puan ve averajla), Rusya (bir puan üzerinde ve bir maçı eksik).

Türkiye grubunu 23 puanla tamamladı. Ancak 6 takımlı gruplarda grup sonuncusu takımlara karşı alınan puanlar hesaba katılmıyor. Grup sonuncusu Moldova'ya karşı iki maçta alınan 6 puan düşüldüğünde, torbalar için milli takımın puanı 17 üzerinden hesaplandı.

TÜRKİYE KAÇINCI TORBADAN ÇEKİLİŞE KATILACAK?

3. torbada olmak demek, Türkiye'nin düşeceği EURO 2020 grubunda kendisini en az iki çok güçlü takımın bekleyeceği anlamına geliyor. İşte gruplarını ilk sırada bitirerek olası rakip olması kesinleşen o takımlar: İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa, Almanya, Hırvatistan, Polonya, Belçika, Ukrayna....

Ayrıca oynanacak son maçlara göre şu takımlardan dördü de Türkiye'nin olası rakibi haline gelecek: Rusya, Portekiz, Hollanda, İsveç, Çekya, İsviçre, Avusturya, Finlandiya, Danimarka/İrlanda, Galler/Macaristan

EURO 2020 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

EURO 2020 finalleri grup kura çekimi 30 Kasım Cumartesi günü TSİ 20.00'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilecek.