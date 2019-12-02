Ä°ngiltere'de Liverpool, Ä°spanya'da Barcelona, Ä°talya'da Inter,Â Almanya'da Borussia MÃ¶nchengladbach, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG),Â puan tablosunun zirvesinde yer aldÄ±.Â

Premier Lig

Puan tablosunun zirvesindeki Liverpool, aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Brighton'Ä± 2-1Â yenerek ligdeki yenilmezlik serisini 31 karÅŸÄ±laÅŸmaya Ã§Ä±kardÄ±.

Ã‡aÄŸlar SÃ¶yÃ¼ncÃ¼'nÃ¼n forma giydiÄŸi Leicester City, Everton'Ä± 90 4'Ã¼ncÃ¼Â dakikada bulduÄŸu golle 2-1 maÄŸlup etti.

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Manchester City ve Chelsea, haftayÄ± puan kayÄ±plarÄ±yla kapattÄ±.Â Manchester City, Newcastle United deplasmanÄ±ndan 2-2 beraberlikle ayrÄ±ldÄ±.Â Chelsea de konuk ettiÄŸi West Ham United'a 1-0 yenildi.

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Teknik direktÃ¶rlÃ¼ÄŸe Jose Mourinho'nun getirilmesinin ardÄ±ndan Ã§Ä±kÄ±ÅŸaÂ geÃ§en Tottenham ise seyircisi Ã¶nÃ¼nde oynadÄ±ÄŸÄ± Bournemouth maÃ§Ä±nÄ± 3-2 kazandÄ±.

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Premier Lig'in 14. haftasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 40 puana ulaÅŸan Liverpool, 32Â puanlÄ± Leicester City, 29 puanlÄ± Manchester City ve 26 puanlÄ± Chelsea'nin Ã¶nÃ¼ndeÂ zirvedeki yerini korudu.

La Liga

Lider Barcelona, ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ altÄ±nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmada, konukÂ olduÄŸu Atletico Madrid'i 1-0 yendi.

Haftaya Barcelona ile aynÄ± puanla baÅŸlayan Real Madrid de AlavesÂ deplasmanÄ±ndan 3 puanÄ± 2-1'lik skorla aldÄ±.

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Sevilla evinde oynadÄ±ÄŸÄ± Leganes mÃ¼cadelesini 1-0 kazanarak zirveÂ takibini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

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Real Sociedad, Eibar'Ä± 4-1, Athletic Bilbao ise Granada'yÄ± 2-0 yendi.

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La Liga'nÄ±n 15. haftasÄ± sonunda puanÄ±nÄ± 31'e Ã§Ä±karan Barcelona,Â kendisi gibi maÃ§ eksiÄŸi bulunan Real Madrid'in averajla Ã¶nÃ¼nde liderliÄŸiniÂ sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Bu iki ekibi, Sevilla 1, Real Sociedad ve Athletic Bilbao 5 puanÂ geriden takip etti.

Serie A

Haftaya ilk sÄ±rada baÅŸlayan Juventus, seyircisi Ã¶nÃ¼nde Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±Â Sassuolo maÃ§Ä±ndan 2-2 beraberlikle ayrÄ±ldÄ±. Evinde SPAL'Ä± 2-1 yenen Inter,Â bÃ¶ylece liderliÄŸe yÃ¼kseldi.Lazio, sahasÄ±nda Udinese'yi 3-0 maÄŸlup ederek peÅŸ peÅŸe 6. maÃ§Ä±nÄ±Â kazandÄ±.

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Medipol BaÅŸakÅŸehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Roma iseÂ Verona deplasmanÄ±ndan 3-1 galip dÃ¶ndÃ¼.

Serie A'nÄ±n 14. haftasÄ±nÄ± 37 puanla geÃ§en Inter'i, 36 puanlÄ± Juventus,Â 30 puanlÄ± Lazio ve 28 puanlÄ± Roma izledi.

Bundesliga

Medipol BaÅŸakÅŸehir ile UEFA Avrupa Ligiâ€™nde aynÄ± grupta yer alanÂ Borussia MÃ¶nchengladbach, sahasÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± Freiburg maÃ§Ä±nÄ± 4-2 kazandÄ±.

Leipzig, deplasmanda Paderborn'u 3-2, milli futbolcu Ozan Kabak'Ä±nÂ forma giydiÄŸi Schalke 04 de evinde Union Berlin'i 2-1 yendi. Schalke 04'eÂ galibiyeti getiren golÃ¼, TÃ¼rk asÄ±llÄ± Alman oyuncu Suat Serdar attÄ±.

Ligin iddialÄ± takÄ±mlarÄ± arasÄ±ndaki mÃ¼cadelede Bayer Leverkusen, konukÂ olduÄŸu Bayern MÃ¼nih'i 2-1 maÄŸlup etti.

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Borussia Dortmund ise Hertha Berlin deplasmanÄ±ndan 2-1 galipÂ ayrÄ±ldÄ±.

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Bundesliga'nÄ±n 13. haftasÄ± sonunda 28 puan toplayan BorussiaÂ MÃ¶nchengladbach'Ä±, 27 puanlÄ± Leipzig, 25 puanlÄ± Schalke 04, 24 puanlÄ± BayernÂ MÃ¼nih ve 23 puanlÄ± Borussia Dortmund takip etti.

Ligue 1

Monaco ile lider PSG arasÄ±nda oynanmasÄ± planlanan karÅŸÄ±laÅŸma, olumsuzÂ hava koÅŸullarÄ± nedeniyle ertelendi.

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Olympique Marsilya, sahasÄ±nda Brest'i 2-1 yenerek galibiyet serisini 4Â maÃ§a Ã§Ä±kardÄ±.

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Deplasmanda oynadÄ±ÄŸÄ± Nice mÃ¼cadelesini 3-1 kaybeden Angers ise haftayÄ±Â puansÄ±z bitirdi.

PSG, Ligue 1'in 15. haftasÄ±nÄ± maÃ§sÄ±z geÃ§mesine karÅŸÄ±n 33 puanlaÂ liderliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Olympique Marsilya 28, Angers 24 puanla Paris ekibininÂ arkasÄ±nda yer aldÄ±.