Ä°ngiltere'de Liverpool, Ä°spanya'da Barcelona, Ä°talya'da Inter,Â Almanya'da Leipzig, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosununÂ zirvesinde yer aldÄ±.Â

Premier Lig

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Puan tablosunun zirvesindeki Liverpool, aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Brighton'Ä± 2-0Â maÄŸlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini 34 karÅŸÄ±laÅŸmaya Ã§Ä±kardÄ±.

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Ã‡aÄŸlar SÃ¶yÃ¼ncÃ¼'nÃ¼n forma giydiÄŸi Leicester City, sahasÄ±nda NorwichÂ City ile 1-1 berabere kaldÄ± ve zirveyle arasÄ±ndaki fark 10 puana yÃ¼kseldi.

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Manchester City, Arsenal deplasmanÄ±ndan 3-0 galip ayrÄ±ldÄ±.

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Evinde Bournemouth'a 1-0 yenilen Chelsea ise son 5 maÃ§ta 4.Â maÄŸlubiyetini aldÄ±.

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Premier Lig'in 17. haftasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 49 puana ulaÅŸan Liverpool, 39Â puanlÄ± Leicester City, 35 puanlÄ± Manchester City ve 29 puanlÄ± Chelsea'nin Ã¶nÃ¼ndeÂ zirvedeki yerini korudu.



La Liga

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Barcelona ve Real Madrid, 18 AralÄ±k'taki El Clasico Ã¶ncesi puanÂ kaybetti.

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Lider Barcelona, konuk olduÄŸu Real Sociedad ile 2-2 berabere kaldÄ±.Â Valencia deplasmanÄ±ndan 1-1'lik skorla dÃ¶nen Real Madrid de liderlik fÄ±rsatÄ±nÄ±Â tepti.

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Sevilla, seyircisi Ã¶nÃ¼nde Villarreal'e 2-1 yenildi. EvindeÂ Valladolid'i 2-0 yenen Getafe, peÅŸ peÅŸe 3. maÃ§Ä±nÄ± kazandÄ±.

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La Liga'nÄ±n 17. haftasÄ± sonunda puanÄ±nÄ± 35'e Ã§Ä±karan Barcelona,Â kendisi gibi maÃ§ eksiÄŸi bulunan Real Madrid'in averajla Ã¶nÃ¼nde liderliÄŸiniÂ sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Bu iki ekibi, Sevilla 4, Getafe 5 puan geriden takip etti.

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Serie A

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Haftaya ilk sÄ±rada baÅŸlayan Inter, deplasmanda Fiorentina ile 1-1 Â berabere kaldÄ±.

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Juventus, seyircisi Ã¶nÃ¼nde Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Udinese karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ± 3-1Â kazanarak Inter'i yakaladÄ±.

Roma da evinde SPAL'Ä± 3-1 maÄŸlup etti.

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Cagliari-Lazio maÃ§Ä±yla tamamlanacak Serie A'nÄ±n 16. haftasÄ±nÄ± 39Â puanla geÃ§en Inter, Juventus'un averajla Ã¶nÃ¼nde liderliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Bu ikiÂ takÄ±mÄ±, 33 puanlÄ± Lazio ve 32 puanlÄ± Roma izledi.

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Bundesliga

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Borussia MÃ¶nchengladbach, deplasmanda oynadÄ±ÄŸÄ± Wolfsburg mÃ¼cadelesiniÂ 2-1 kaybederek son 4 haftada 2. yenilgisini aldÄ±.

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Konuk olduÄŸu Fortuna DÃ¼sseldorf'u 3-0 yenen Leipzig, galibiyetÂ serisini 6 maÃ§a Ã§Ä±kardÄ± ve zirvenin yeni sahibi oldu.

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Borussia Dortmund, deplasmanda Mainz 05'i 4-0, Schalke 04 de evindeÂ Eintracht Frankfurt'u 1-0 yendi.

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Son 2 maÃ§Ä±ndan puansÄ±z ayrÄ±lan Bayern MÃ¼nih ise sahasÄ±nda WerderÂ Bremen'i 6-1 maÄŸlup etti.

Bundesliga'nÄ±n 15. haftasÄ± sonunda 33 puan toplayan Leipzig'i, 31Â puanlÄ± Borussia MÃ¶nchengladbach, 29 puanlÄ± Borussia Dortmund, 28 puanlÄ± SchalkeÂ 04 ve 27 puanlÄ± Bayern MÃ¼nih takip etti.

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Ligue 1

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Liderlik koltuÄŸunda oturan PSG, Saint-Etienne deplasmanÄ±ndan 4-0 galipÂ ayrÄ±ldÄ±.

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Olympique Marsilya, konuk olduÄŸu Metz ile 1-1 berabere kaldÄ±.

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Lille ise seyircisi Ã¶nÃ¼nde oynadÄ±ÄŸÄ± Montpellier karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ± 2-1Â kazandÄ±.

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Bir maÃ§ eksiÄŸi bulunan PSG, Ligue 1'in 18. haftasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 42Â puanla liderliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Olympique MarsilyaÂ