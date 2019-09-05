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HaberlerBasketbolAvustralya 3'te 3 yaptı, gruptan lider çıktı
05.09.2019 - 17:31| ŞANGHAY (AA)

Avustralya 3'te 3 yaptı, gruptan lider çıktı

FIBA Dünya Kupası'nda Avustralya güçlü rakibi Litvanya'yı 87-82 yenerek gruptan namağlup lider çıktı.

Avustralya 3'te 3 yaptı, gruptan lider çıktı

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası H Grubu son maçında Avustralya, Litvanya'yı 87-82 mağlup etti.

Daha önce 2. turda mücadele hakkını elde eden takımlardan Avustralya 3 maçını kazanarak H Grubu'nu lider tamamlarken, Litvanya 2 galibiyet sonunda ikinci sırada yer aldı.

Salon: Dongguan
Hakemler: Jorge Vazquez (Porto Riko), Leonardo Damian Zalazar (Arjantin), Alexis Mercado Pacheco (Porto Riko)
Litvanya: Grigonis 19, Kalnietis 9, Sabonis 12, Valanciunas 7, Butkevicius, Maciulis 3, Jankunas, Kuzminskas 3, Lekavicius 15, Seibutis 8, Ulanovas 6
Avustralya: Mills 23, Dellavedova 10, Ingles 2, Landale 10, Baynes 21, Goulding 2, Kay 11, Bogut 4, Creek 4
1. Periyot: 19-27
Devre: 41-52
3. Periyot: 60-68
5 faulle çıkanlar: 34.43 Bogut (Avustralya), 39.52 Lekavicius (Litvanya)

 

 

 

 

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