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HaberlerTenis Haberleri Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda seribaşı Pliskova elendi
25.01.2020 - 10:54 |

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda seribaşı Pliskova elendi

Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, 30’uncu sırada yer alan Rus rakibi Anastasia Pavlyuchenkova’ya 2-0 yenilerek elendi.

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda seribaşı Pliskova elendi

Melbourne kentinde devam eden sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlar maçında Pliskova ve Pavlyuchenkova karşılaştı.

Rod Laver Arena’da oynanan ve 2 saat 25 dakika süren maçın setlerini aynı skorla 7-6 kazanan Rus raket Anastasia Pavlyuchenkova, korttan 2-0 ayrılarak dördüncü tura çıktı.

Pavlyuchenkova, dördüncü turda Alman Angelique Kerber ile karşılaşacak.

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