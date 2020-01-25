MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTenis Haberleri Avustralya Açık'ta Medvedev ve Zverev 4. turda
25.01.2020 - 16:05 |

Avustralya Açık'ta Medvedev ve Zverev 4. turda

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde seribaşı raketler Rus Daniil Medvedev ve Alman Alexander Zverev, 4. tura çıktı.

Avustralya Açık'ta Medvedev ve Zverev 4. turda

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvada 6. güne akşam seansında yapılan maçlarla devam edildi.

Tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, Avustralyalı Alexei Popyrin'i 6-4, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek son 16 tenisçi arasına adını yazdırdı.

7 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, İspanyol Fernando Verdasco'yu 6-2, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup etti ve dördüncü tur biletini aldı.

23 numaralı seribaşı Avustralyalı Nick Kyrgios, büyük çekişmeye sahne olan maçta 16 numaralı seribaşı Rus Karen Khachanov'u 6-2, 7-6, 6-7, 6-7 ve 7-6'lık setlerle 3-2 yenerek 4. turda dünya 1 numarası İspanyol Rafael Nadal ile eşleşti.

 

Bertens ve Muguruza, son 16 isim arasında

 

Tek kadınlarda ise 9 numaralı seribaşı Hollandalı Kiki Bertens, üçüncü tur mücadelesinde Kazak Zarina Diyas'ı 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup etti.

Kariyerinde Wimbledon ve Fransa Açık şampiyonlukları bulunan İspanyol Garbine Muguruza da 5 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina'yı 6-1 ve 6-2'lik setlerle yenerek turnuva dışında bıraktı.

 

 

Neymar'dan baş döndüren pas organizasyonları!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İH Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

İH Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

Guidetti depremzedelere destek için Elazığ'a gidecek

Guidetti depremzedelere destek için Elazığ'a gidecek  

Son dakika | Emre Belözoğlu'ndan iddialar sonrası ilk açıklama!

Son dakika | Emre Belözoğlu'ndan iddialar sonrası ilk açıklama!

Kayserispor'da Hasan Hüseyin Acar 3 hafta yok

Kayserispor'da Hasan Hüseyin Acar 3 hafta yok

Sıradaki Haber