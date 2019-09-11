FİBA 2020 dünya kupasında yarı final maçları bugün oynanıyor. İlk karşılaşma ABD ile Fransa arasında ikinci karşılaşma ise Avustralya ile Çekya arasında oynanacak. Her iki karşılaşma da nefes kesecek. Peki, Avustralya Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

AVUSTRALYA ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN?

Avustralya Çekya maçı bugün saat 16.00'da Shanghai Oriental Sports Center'da oynanacak. Karşılaşma S Sports'tan canlı yayınlanacak.