11.09.2019 - 12:27
Avustralya Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
FİBA 2020 Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. Bugün Avustralya ile Çekya karşı karşıya gelecek. Heyecanın tavan yapacağı mücadelenin başlama saati ve kanalı merak ediliyor. İşte detaylar...
FİBA 2020 dünya kupasında yarı final maçları bugün oynanıyor. İlk karşılaşma ABD ile Fransa arasında ikinci karşılaşma ise Avustralya ile Çekya arasında oynanacak. Her iki karşılaşma da nefes kesecek. Peki, Avustralya Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
AVUSTRALYA ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN?
Avustralya Çekya maçı bugün saat 16.00'da Shanghai Oriental Sports Center'da oynanacak. Karşılaşma S Sports'tan canlı yayınlanacak.