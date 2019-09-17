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17.09.2019 - 16:24 | | MELBOURNE (AA)

Avustralya'da Anadoluspor kupaya veda etti

Avustralya Futbol Federasyonu Kupası çeyrek final maçında (FFA Cup) kendi sahasında A Lig takımlarından Central Coast Mariners takımına uzatmalarda yediği golle 1-0 mağlup olan Türk takımı Anadoluspor (Hume City FC) kupaya veda etti.

Avustralya'da Anadoluspor kupaya veda etti

 

FFA Cup’ta tek maç üzerinden oynanan yarı finale yükselme maçında Avustralya’da Victoria Ulusal Premier Lig’de mücadele eden Anadoluspor ve A Lig takımlarından Central Coast Mariners karşılaştı.

Türk taraftarların yoğun ilgi gösterdiği Anadoluspor'un Melbourne’daki sahasında oynanan maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0’lik sonuçla gitti.

İkinci yarıya Anadoluspor’a oranla daha iyi başlayan ve bir şutu direkten dönen Central Coast Mariners takımı, 90 2’de Abraham Majok’un ayağından bulduğu golle karşılaşamadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Anadoluspor FFA Cup’a veda ederken Central Coast Mariners takımı yarı finale yükseldi.

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