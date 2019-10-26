AX Armani Exchange Milan - Fenerbahçe Beko: 97-74
Fenerbahçe Beko, deplasmanda İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'a 87-74 yenildi.
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'a 87-74 yenildi.
Sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon dördüncü maçında üçüncü mağlubiyetini alırken, İtalyan ekibi sahadan 3. kez galip ayrıldı.
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 5'inci hafta karşılaşmasında 30 Ekim Çarşamba günü İsrail temsilcisi Maccabi Fox Tel Aviv ile deplasmanda karşılaşacak.
Salon: Mediolanum Forum
Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Sasa Pukl (Slovenya), Uros Nikolic (Sırbistan)
AX Armani Exchange Milan: Rodriguez 22, Roll 6, Micov 7, Scola 6, Tarczewski 8, Della Valle 15, Biligha 6, Gudaitis 17, Moraschini, Cinciarini, White
Fenerbahçe Beko: Westermann, Sloukas 7, De Colo 12, Vesely 14, Lauvergne 14, Melih Mahmutoğlu 8, Williams 8, Ahmet Düverioğlu, Ali Muhammed 2, Datome 5, Tarık Biberovic 4
1. Periyot: 20-11
Devre: 41-29
3. Periyot: 66-55