AXA Sigorta’dan desteğe devam!

ERKAN AYRAÇ



Türk voleybolunun en önemli destekçilerinden AXA Sigorta, erkek voleybolunda dünyanın en üst ligleri arasında yer alan Efeler Ligi’ne isim sponsoru oldu.

İmza törenine TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan ve basın katıldı. Anlaşma kapsamında Türkiye’nin erkek voleybolundaki en üst ligi 2 sezonluğuna ‘AXA Sigorta Efeler Ligi’ adını aldı.

Türk Voleybolunu daha ileriye taşımak istediklerini belirten TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, “50. sezonuna merhaba diyecek Efeler Ligi müsabakalarının AXA Sigorta isim sponsorluğuyla izleyecek olmaktan çok mutluyuz. Voleybolun tanıtımına katkılarından dolayı AXA Sigorta’ya teşekkür ediyorum” dedi.

İmza töreninde konuşan AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken ise “Voleybol Federasyonu ile Kupa Voley isim sponsorluğu olarak başlayan iş birliğimizi, ileri taşıyarak Efeler Ligi resmi sponsoru olmak bizim için de bir gurur kaynağı” ifadelerini kullandı.