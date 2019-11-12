Ay-yıldızın gurur tablosu!

CELAL UMUT EREN

EURO 2020 yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye’de genç ve dinamik savunma hattı herkesi gururlandırıyor. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in de çok güvendiği ve beğendiği gençlerden oluşan defansta; Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Çetin ve Zeki Çelik, herkesi gururlandırıyor.

Futbol tarihimizin belki de en unutulmaz jenerasyonu olarak kayıtlara geçen genç savunmacılar, İzlanda ve Andorra maçları hem de EURO 2020 öncesi güven de veriyor. İşte isim isim genç savunmacıların başarıları:



Merih Demiral

Sezon başında Juventus’a transfer olan ve özellikle Türkiye-Fransa maçlarında gösterdiği performansla çıkışını ispatlayan Merih Demiral, İngiltere Premier Lig takımlarının takibinde duruyor. Merih, şu anda Avrupa’da da çok beğeniliyor. İtalya’da sadece 1 maçta oynaması dezavantajı.



Çağlar Söyüncü

İngiltere Premier Lig’de Leicester City ile harikalar yaratan Çağlar, Şenol Güneş’in de takibinde. Güneş’in en çok beğendiği isimlerin başında gelen 23 yaşındaki stoper, Premier Lig’de 12 maçın tamamında oynadı ve özellikle büyük maçlarda tam not aldı. Çağlar bir de gol attı.



Mert Çetin

Roma’da forma şansı bulmaya başlayan Mert Çetin, özellikle fiziksel gücüyle beğeni topluyor. Roma’nın teknik direktörü Paulo Fonseca’nın özellikle beğendiği genç savunmacının geleceği herkesi umutlandırıyor.



Zeki Çelik

İki yıldır Fransa’da sürekli üzerine koyan başarılı sağ bek, A Milli Takım’da da yerini garantiledi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde de boy gösteren Zeki Çelik, EURO 2020’de yakından izlenecek.



Kaan Ayhan

Yıllardır Almanya’da forma giyen ve bu sezon Fortuna Düsseldorf’un en önemli isimlerinden olan Kaan Ayhan’ı Şenol Güneş çok beğeniyor. Hem hava toplarında hem de topu oyuna sokmadaki başarısıyla Kaan, ay-yıldızlı takımın kilit isimlerinden oluyor.



Ozan Kabak

Stuttgart’la adım attığı Almanya’da kısa sürede parlayan Ozan, sakatlık sorunlarını atlattı. Schalke 04’te de formayı kapan ve peş peşe gollerini sıralayan Ozan alkışları topluyor.