AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-FenerbahÃ§e Opet: 0-3

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13.11.2019 - 22:22 | | AYDIN (AA)

AydÄ±n BüyükÅŸehir Belediyespor-Fenerbahçe Opet: 0-3

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 8. haftasÄ±nda FenerbahÃ§e Opet, deplasmanda AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor'u 3-0 yendi.Â

AydÄ±n BüyükÅŸehir Belediyespor-Fenerbahçe Opet: 0-3

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Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Yavuz Akdemir, PÄ±nar Elma

AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor: Ecem AlÄ±cÄ±, Hazal Selin ArifoÄŸlu, Ezgi Dilik, Plak, Sobolska, Meryem Boz (Bihter DumanoÄŸlu, Hande Korkut, Duygu DÃ¼zceler, Semra Ã–zer, ErÃ§e Su KasapoÄŸlu, Hazal Selin ArifoÄŸlu)

FenerbahÃ§e Opet: Naz Aydemir Akyol, Mihajlovic, Bahar Toksoy Guidetti, Vargas, Robinson, Eda Erdem DÃ¼ndar (Aylin SarÄ±oÄŸlu, Fatma YÄ±ldÄ±rÄ±m)

Setler: 20-25, 16-25, 23-25

SÃ¼re: 88 dakika (26, 27, 35)

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