AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-FenerbahÃ§e Opet: 0-3

13.11.2019 - 22:22 | | AYDIN (AA)
AydÄ±n BüyükÅŸehir Belediyespor-Fenerbahçe Opet: 0-3
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 8. haftasÄ±nda FenerbahÃ§e Opet, deplasmanda AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor'u 3-0 yendi.Â
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Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Yavuz Akdemir, PÄ±nar Elma
AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor: Ecem AlÄ±cÄ±, Hazal Selin ArifoÄŸlu, Ezgi Dilik, Plak, Sobolska, Meryem Boz (Bihter DumanoÄŸlu, Hande Korkut, Duygu DÃ¼zceler, Semra Ã–zer, ErÃ§e Su KasapoÄŸlu, Hazal Selin ArifoÄŸlu)
FenerbahÃ§e Opet: Naz Aydemir Akyol, Mihajlovic, Bahar Toksoy Guidetti, Vargas, Robinson, Eda Erdem DÃ¼ndar (Aylin SarÄ±oÄŸlu, Fatma YÄ±ldÄ±rÄ±m)
Setler: 20-25, 16-25, 23-25
SÃ¼re: 88 dakika (26, 27, 35)
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