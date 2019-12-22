Ayew, Swansea'yi Premier Lig’e taşıyor

Fenerbahçe’de geçirdiği kiralık dönemin ardından, bonservisini elinde bulunduran Swansea City’ye geri dönen Andre Ayew, burada sergilediği müthiş performansını sürdürüyor. İngiltere Championship’e damga vurmaya devam eden Ganalı futbolcu, dün gece de başroldeki isim oldu, gecenin adamı olmayı başardı.

Premier Lig potasına girdiler

Swansea deplasmanda Luton Town’ı 1-0 mağlup etti. Maçın tek golü 81. dakikada Ayew’den geldi. Fileleri bulan vuruşuyla takımına galibiyeti getiren deneyimli futbolcu, bir üst lige çıkma yolunda önemli bir eşiğin geçilmesini sağladı. Galler ekibi altıncı sıraya tırmanarak Premier Lig yükselme play-off potasına girdi. Ayew için “Takımını Premier Lig’e taşıyor” yorumları yapıldı.

‘Doğru yerde olmakta hüner sahibi’

Swansea teknik direktörü Steven Cooper’ın maç sonrası gündeminde de, maçın adamı olan oyuncusu vardı. Sıfırdan açılan ortada arka direkte topu tamamlayarak maçın sonucunu yazan futbolcu için Cooper “Andre Ayew, bu tip golleri atmada doğru yerde olma konusunda müthiş bir hüner sahibi” ifadelerini kullandı.

4 ayda 10 gol attı, 4 de asist yaptı

Andre Ayew, Luton deplasmanında attığı golle bu sezon ligdeki sekizinci golünü kaydetti. İki gol de kupada kaydeden 30 yaşındaki futbolcu, dört de asist yaptı, henüz devre arası gelmeyen sezonda 10 gol, 4 asistle skor yükünü çeken isim oldu.

İsyan ettirdi

Swansea'de gösterdiği performansla Fenerbahçeli taraftarları isyan ettiren Ayew için sosyal medyada, "Geçen sezon neredeydin?" yorumları yapıldı.