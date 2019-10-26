Aykut Kocaman: "Ciddi bir hayal kırıklığı"

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye deplasmanda 5-1 mağlup olan Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman açıklamalarda bulundu.

"Ceza sahası dışından golü olmayan Fenerbahçe'nin..."

"2 haftadır kendi adımıza da oyun adına da olağanın dışında bir maç oynadık. 15. saniye kırmızı kart, ardından 100 dakikaya yakın 10 kişi. Bugün de özellikle skor olarak kendi normalimizin dışına taşan bir skor oldu. Olağandışı 2 hafta yaşadık. Ceza sahası dışından golü olmayan Fenerbahçe'nin, bugün attığı 5 golün 4'ü ceza sahası dışından geldi."

"Ciddi bir hayal kırıklığı"

"Ciddi bir hayal kırıklığı oldu. Üstteki yerimizi sağlamlaştıracağımızı düşündüğümüz maçlarda istediğimiz skorları alamadık. İlk 20 dakikadaki temaslı oyunu bekliyorduk, ciddi hatalarımız oldu maç boyunca."

"Hakemin müsaade etmesi..."

"Topu hareketlendirme ve topla hareketlenmede ciddi hatalar yaptık maç boyu. Bunda skorun da etkisiyle şunu söyleyebilirdim çok rahat ama bu iki gol baştan bu cümleyle girmemi engelleyen durumu yarattı. Maçın genç hakemi de Fenerbahçe'nin şiddetine müsaade etti. Hakemin müsaade etmesi maçın başında hemen gelen baskının artmasında rol oynadı gibi gözüküyor. Bu maçı kaybettik, yapacak bir şey yok artık."

"Amacımızın dışına taşan bir maç oldu"

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin sol kanadı etkili kullandığı ve Konyaspor'un da sağ kanattan çok baskı yediği şeklinde gelen bir soruya şöyle cevap verdi: "Sağ tarafa olan geçişler çok hızlı oldu. Fenerbahçe'nin ana oyun planı olan baskı yaparak ve seyirciyle birlikte hakemi de etki altına alarak, rakibi bozmaya yönelik oyununu yaptı. Mia ve Mücahit'le önde baskı yapmaya çalıştık. Son derece doğru gidiyordu oyun ama hızlı ataktan gelen ilk gol ve hemen arkasından gelen golle ciddi bir çözülme oldu. Hemen arkasından attığımız gol bizi oyuna bağladı ama attığımız kornerden yediğimiz atakta gelen gol tekrar çözülmemize neden oldu. Bu arada baskıyla 6-7 top kaptık ama bunları sonuçlandırmada yeterli olamadık ve amacımızın dışına taşan bir maç oldu."

"Serkan olsa durum daha farklı olabilirdi "

Kocaman, Ozan Tufan ve Fenerbahçe Stadın'daki atmosfer ile ilgili yöneltilen soruyu cevaplamazken, bugün Serkan Kırıntılı'nın kaleyi koruyor olması durumunda doğal olarak durumun daha farklı olacağını ifade ederek, "Belki 6 gol olurdu, belki hiç olmayabilirdi. Oyun ritmi yakalama konusunda kaleciler daha handikaplı oluyor. Baskının yüksek olduğu ortamlarda, ritimden kaynaklanan problemlerin yüksek olma olasılığı artıyor. Tabii ki Serkan olsa durum daha farklı olabilirdi ama, dediğim gibi bu fark daha mı fazla olurdu yoksa daha mı az olurdu bilemiyorum" diye konuştu.