Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAtiker Konyaspor Haberleri Aykut Kocaman şaşırttı! Takımın başında sadece 3 galibiyet...
24.12.2019 - 09:50 |

Aykut Kocaman şaşırttı! Takımın başında sadece 3 galibiyet...

İttifak Holding Konyaspor'u çalıştıran Aykut Kocaman, bu sezon takımın başında sadece 3 galibiyet alabildi. Son olarak sahasında Trabzonspor'a kaybeden yeşil beyazlı takım sıralamada 15. sıraya geriledi.

Aykut Kocaman şaşırttı! Takımın başında sadece 3 galibiyet...

Skorer Detay

Süper Lig takımlarından İttifak Holding Konyaspor'da kötü gidişat sürüyor. Ligde son 9 maçını kazanamayan Aykut Kocaman'ın öğrencileri ligde sadece 3 galibiyet alabildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Aykut Kocaman:

Son olarak evinde Trabzonspor'a kaybeden yeşil beyazlı ekip ligde de 15. sıraya geriledi.

2018 Kasım ayında takımın başına geçen Aykut Kocaman, Konyaspor'un başında 39 maça çıktı. Bu maçlarda yalnızca 1.08 puan ortalaması yakalayan Kocaman, Fenerbahçe'yi çalıştırdığı son dönemde ise 46 maçta 2.07 ortalama yakalamayı başarmış ancak ligi ikinci sırada tamamlamıştı.

Aykut Kocaman şaşırttı Takımın başında sadece 3 galibiyet...

Bu sezon birçok kez istifa sinyali veren deneyimli teknik direktör için Konyaspor yönetiminin desteği sürüyor. 

Yeşil beyazlı takım Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Alanyaspor'a konuk olacak.

    Skorer Mutfak - 24 Aralık 2019
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Aykut Kocaman şaşırttı! Takımın başında sadece 3 galibiyet...

    Aykut Kocaman şaşırttı! Takımın başında sadece 3 galibiyet...

    Sinan Engin derbinin VAR kayıtlarını açıkladı!

    Sinan Engin derbinin VAR kayıtlarını açıkladı!

    Yeni Malatyaspor’un kamp programı belli oldu

    Yeni Malatyaspor’un kamp programı belli oldu

    Antalyaspor'a Tomas da yaramadı

    Antalyaspor'a Tomas da yaramadı

    Sıradaki Haber