Aykut Kocaman şaşırttı! Takımın başında sadece 3 galibiyet...

Skorer Detay

Süper Lig takımlarından İttifak Holding Konyaspor'da kötü gidişat sürüyor. Ligde son 9 maçını kazanamayan Aykut Kocaman'ın öğrencileri ligde sadece 3 galibiyet alabildi.

Son olarak evinde Trabzonspor'a kaybeden yeşil beyazlı ekip ligde de 15. sıraya geriledi.

2018 Kasım ayında takımın başına geçen Aykut Kocaman, Konyaspor'un başında 39 maça çıktı. Bu maçlarda yalnızca 1.08 puan ortalaması yakalayan Kocaman, Fenerbahçe'yi çalıştırdığı son dönemde ise 46 maçta 2.07 ortalama yakalamayı başarmış ancak ligi ikinci sırada tamamlamıştı.

Bu sezon birçok kez istifa sinyali veren deneyimli teknik direktör için Konyaspor yönetiminin desteği sürüyor.

Yeşil beyazlı takım Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Alanyaspor'a konuk olacak.