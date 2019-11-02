Aynı kadro

Teknik direktör Ersun Yanal, kazanan kadroyu bozmayı düşünmüyor.



Konyaspor ile oynanan maçı rahat ve farklı kazanan takım, Kayserispor deplasmanında da sahada olacak. Son maçlardaki hatalarına rağmen Altay kalede olacak. Isla, Zanka, Serdar, Hasan, Gustavo, Ozan Tufan, Moses, Emre Belözoğlu, Rodrigues ve Muriç; ilk 11’i üzerinde taktik plan hazırlanıyor.



Ligde zor günler geçiren Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı-lacivertli takımda bu maçla ilgili uyarılar yapıldı. Rakibin yaşadığı sıkıntılara rağmen teknik adam değişikliğine gitmesinin bu maça yansıması söz konusu. Bu nedenle Ersun Yanal, tüm takımı tam konsantrasyon konusunda uyardı.