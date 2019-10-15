Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDiğerAyşe Begüm Onbaşı sezonu şampiyonlukla kapattı
15.10.2019 - 12:36 |

Ayşe Begüm Onbaşı sezonu şampiyonlukla kapattı

Aerobik cimnastik dalında Dünya ve Avrupa Şampiyonu olan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Bolu’da düzenlenen Federasyon Kupası’nda çiftler kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

Ayşe Begüm Onbaşı sezonu şampiyonlukla kapattı

Aerobik cimnastik disiplininde Dünya ve Avrupa Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Son olarak Avrupa Aerobik Cimnastik Şampiyonası’nda çiftlerde gümüş madalyanın sahibi olan Red Bull sporcusu Onbaşı, Bolu’da düzenlenen sezonun son turnuvası Federasyon Kupası’nda çiftler kategorisinde altın madalya kazanarak sezonu altın madalya ile kapattı.

Cenk Enver Şahin Başakşehir'de idmanlara çıkacak
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Griezmann: 1-1 nasıl oldu anlayamadık

Griezmann: 1-1 nasıl oldu anlayamadık

Ayşe Begüm Onbaşı sezonu şampiyonlukla kapattı

Ayşe Begüm Onbaşı sezonu şampiyonlukla kapattı

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'na yeni sponsor

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'na yeni sponsor

Trabzonsporlu Doğan Erdoğan: Zirveyi hedefleyen takımız

Trabzonsporlu Doğan Erdoğan: Zirveyi hedefleyen takımız

Sıradaki Haber