Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDiğerAyşegül Çakın'dan Avrupa şampiyonluğu
20.10.2019 - 23:56 | | AA

Ayşegül Çakın'dan Avrupa şampiyonluğu

23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 59 kiloda mücadele eden milli sporcu Ayşegül Çakın, Avrupa şampiyonu oldu.

Ayşegül Çakın'dan Avrupa şampiyonluğu

Romanya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 59 kiloda mücadele eden milli sporcu Ayşegül Çakın, Avrupa şampiyonu oldu.

Milli sporcu Ayşegül, başkent Bükreş'te düzenlenen şampiyonada, koparmada 87 kiloyla gümüş, silkmede 116 kiloyla altın, toplamda da 203 kiloluk derecesiyle altın madalya kazandı.

Ayşegül Çakın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altın madalya kazandığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Üç aydır kampta çok iyi çalışıyorum. Emeklerimin karşılığını aldım. Madalyalarımı Türk milletine ve Mehmetçiklerimize armağan ediyorum." ifadelerini kullandı. 

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bükreş’te Avrupa Şampiyonası'nda dün Gamze Karakol ile bugün de Ayşegül Çakın ile altın madalya aldık. İstiklal Marşı'mızı çaldırdık. Kendi kaldırdığı kilonun üzerinde kaldırış yaptı, başarılı da oldu. Çok heyecanlı geçti. Onun için çok mutluyuz. Hedefimiz takım olarak birinci olmak. İnşallah bu mutlu sonla ülkemize döneriz. Sporcularımız hep birlikte asker selamı veriyor. Bu madalyalarımızı Mehmetçiğimize armağan ediyoruz." yorumunu yaptı.

Ayşegül Çakın'dan Avrupa şampiyonluğu
daha fazla video için
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Erol Bulut: "Çok farklı bir skor çıkabilirdi

Erol Bulut: "Çok farklı bir skor çıkabilirdi

Semih Kaya attı, Sparta Prag bir puan aldı

Semih Kaya attı, Sparta Prag bir puan aldı

Ali Koç: "Zevksiz bir maçtı"

Ali Koç: "Zevksiz bir maçtı"

Süper Lig'de 8. hafta puan durumu ve maç sonuçları!

Süper Lig'de 8. hafta puan durumu ve maç sonuçları!

Sıradaki Haber