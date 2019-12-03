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03.12.2019 - 16:27 |

Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor(CANLI)

Süper Lig'de sezonun flaş ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Adanaspor'u konuk ediyor.

Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor(CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı yaşanıyor. Saat 16.30'Da başlayan mücadelede Aytemiz Alanyaspor sahasında Adanaspor'u ağırlıyor. Maçın hakemi ise Direnç Tonusluoğlu...

ALANYASPOR-ADANASPOR: 1-0(İLK YARI SONA ERDİ)

GOL! 5'Tzavellas(Asist:Salih Uçan)

İŞTE İLK 11'LER

ALANYASPOR: Haydar, Onur, Tzavellas, Caulker, Kaan Kanak, Ceyhun, Umut, Salih Uçan, Efecan, Djalma, Bammou

ADANASPOR: İrfan Can, Serdar, Özgür, Evren, Enes, Okan Kurt, Abdülkadir, Roni, Kaan, Eren, Utku Şen

Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor(CANLI)

Alanyasporlu Salih Uçan'ın hikayesi...

 

 

 

 

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