03.12.2019 - 16:27 |
Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor(CANLI)
Süper Lig'de sezonun flaş ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Adanaspor'u konuk ediyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı yaşanıyor. Saat 16.30'Da başlayan mücadelede Aytemiz Alanyaspor sahasında Adanaspor'u ağırlıyor. Maçın hakemi ise Direnç Tonusluoğlu...
ALANYASPOR-ADANASPOR: 1-0(İLK YARI SONA ERDİ)
GOL! 5'Tzavellas(Asist:Salih Uçan)
İŞTE İLK 11'LER
ALANYASPOR: Haydar, Onur, Tzavellas, Caulker, Kaan Kanak, Ceyhun, Umut, Salih Uçan, Efecan, Djalma, Bammou
ADANASPOR: İrfan Can, Serdar, Özgür, Evren, Enes, Okan Kurt, Abdülkadir, Roni, Kaan, Eren, Utku Şen
Alanyasporlu Salih Uçan'ın hikayesi...