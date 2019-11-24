Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: 0-1

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Göztepe'yi ağırladı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Göztepe 1-0 kazandı.

Mücadelede tek golü Göztepe adında 68. dakikada Castro kaydetti.

Bu sonuçla Göztepe puanını 16'ya çıkardı ve 9. sıraya yerleşti. Alanyaspor ise 19 puanla 6. sırada kaldı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Volkan Bayarslan, Bahtiyar Birinci, Yusuf Bozdoğan

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Caulker, Tzavellas, Kaan Kanak, Baiano, Siopis, Ceyhun Gülselam (Dk. 72 Musa Çağıran), Efecan Karaca, Bakasetas, Djalma Campos (Dk. 63 Yacine Bammou), Cisse

Göztepe: Beto, Gassama, Wallace, Titi, Berkan Emir, Mossoro (Dk. 63 Nopoleoni), Soner Aydoğdu, Halil Akbunar (Dk. 77 Yalçın Kayan), Serdar Gürler, Castro (Dk. 90 Borges), Jerome

Gol: Dk. 68 Castro (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 34 Siopis, Dk. 35 Ceyhun Gülselam, Dk. 83 Baiano (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 45 1 Soner Aydoğdu (Göztepe)

Önemli anlar

6. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Bakasetas'ın ceza sahası dışından şutu kaleci Beto'da kaldı.

8. dakikada ceza sahası dışından Bakasetas'ın şutunda köşeye doğru giden topu kaleci Beto uzanarak çeldi.

41. dakikada Efecan'ın sağ kanattan getirdiği topla buluşan Cisse'nin sağ çaprazdan şutunda Beto gole izin vermedi.

44. dakikada Djalma'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Cisse'nin kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

Rakibiyle Süper Lig'de 5. maçına çıkacak Göztepe, daha önceki 4 müsabakada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Deplasmanda Aytemiz Alanyaspor karşısında galibiyeti bulunmayan sarı-kırmızılı ekip, Alanya'da çıktığı 2 müsabakada sahadan 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrıldı.

61. dakikada Efecan Karaca'nın orta alanda başlattığı atakta Cisse, ceza sahası içinde topla buluştu. Topu kontrol eden Cisse'nin çektiği şutta, kaleci Beto topu kontrol etti.

68. dakikada Göztepe golü buldu. Aytemiz Alanyaspor ceza sahasına kalabalık gelen Göztepe ekibinden Jerome'nin ceza sahası içinde çektiği şutta, kaleci Marafona topu çıkardı. Alanyasporlu futbolcular meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi. Ancak Halil Akbunar'ın pasıyla ceza sahası yayı içinde topla buluşan Castro'nun vuruşunda, top filelerle buluştu: 0-1.

86. dakikada sol kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Kaan Kanak'ın ceza sahası içine doğru ortaladığı topa Caulker ayak koydu. Kaleci Beto, topu rahatlıkla kontrol etti.

90+3. dakikada Bakasetas'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Caulker'in kafayla aşırttığı topa Cisse vurdu, kaleci Beto meşin yuvarlağı çıkardı.

Karşılaşmayı Göztepe 1-0 kazandı.