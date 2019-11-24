24.11.2019 - 16:24 |
Aytemiz Alanyaspor - Göztepe (CANLI)
Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe, Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Göztepe'yi ağırlıyor.
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.30'da başlayan olan karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan düdük çalıyor.
A. Alanyaspor - Göztepe: 0-0 (İLK YARI OYNANIYOR)
İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Kaan, Caulker, Tzavellas, Baiano, Ceyhun, Siopis, Campos, Bakasetas, Efecan, Cisse
Göztepe: Beto, Gassama, Wallace, Titi, Berkan, Castro, Soner, Mossoro, Halil, Serdar ve Jerome
Rakibiyle Süper Lig'de 5. maçına çıkacak Göztepe, daha önceki 4 müsabakada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Deplasmanda Aytemiz Alanyaspor karşısında galibiyeti bulunmayan sarı-kırmızılı ekip, Alanya'da çıktığı 2 müsabakada sahadan 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrıldı.