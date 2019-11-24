Aytemiz Alanyaspor - Göztepe (CANLI)

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Göztepe'yi ağırlıyor.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.30'da başlayan olan karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan düdük çalıyor.

A. Alanyaspor - Göztepe: 0-0 (İLK YARI OYNANIYOR)

İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Kaan, Caulker, Tzavellas, Baiano, Ceyhun, Siopis, Campos, Bakasetas, Efecan, Cisse

Göztepe: Beto, Gassama, Wallace, Titi, Berkan, Castro, Soner, Mossoro, Halil, Serdar ve Jerome

Rakibiyle Süper Lig'de 5. maçına çıkacak Göztepe, daha önceki 4 müsabakada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Deplasmanda Aytemiz Alanyaspor karşısında galibiyeti bulunmayan sarı-kırmızılı ekip, Alanya'da çıktığı 2 müsabakada sahadan 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrıldı.