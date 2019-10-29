Aytemiz Alanyaspor - İnegölspor: 3-0

Ziraat Türkiye Kupası 4üncü tur maçında Süper Lig lideri Aytemiz Alanyaspor evinde TFF 2nci Lig takımlarından İnegölspor'u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi Alanyasporun 3-0lık üstünlüğüyle bitti.

15inci dakikada Campos'un ara pasında hızla ceza sahasına sokulan Yacine Bammou kaleciyle karşı karşıya kaldı. Topu düzelten Bammounun sert vuruşunda top Şener'in ayağından sekerek kornere çıktı.

24üncü dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında sol kanattan rakip sahaya sokulan Kaan Kanak'ın pasında topla buluşan Bakasetas çaprazdan düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

44üncü dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Tayfur rakiplerini geçerek ceza alanına girdi. Son çizgiye kadar ilerleyen Tayfur topu kale önüne yükseltti. Burada yükselen Bammounun kafa vuruşu filelerle buluştu: 2-0.

45+1inci dakikada orta sahada şık bir hareketle rakiplerinden sıyrılan Campos sağdan ceza sahasına koşu yapan Bammouya yerden pasladı. Ceza sahasında topla buluşan Bammou geri dönerek içeri koşu yapan Bakasetasa gönderdi. Bu oyuncunun gelişine vuruşu savunmaya çarpmasına rağmen ağlarla buluştu: 3-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Alanyasporun 3-0lık üstünlüğüyle sonlandı.

61inci dakikada kısa paslarla hızlı şekilde rakip savunmayı geçen Alanyaspor'da Tayfur, Onur Bulut'a ara pas yaptı. Topa ceza sahasında yetişen Onur Bulut, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sert vurdu ancak top kaleci Şener'in ayağından sekerek kornere gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında gol olmadı.

Maç Alanyasporun 3-0lık üstünlüğüyle sonlandı.

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Turgut Doman (xxx), Özgür Ertem (xxx), Ali Tuna (xxx)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz (xxx) - Salih Uçan (xxx), Bakasetas (xxxx) (Dk. 60 Onur Bulut xxx), Baiano (xxx), Kaan Kanak (xxx), Umut Güneş (xxx), Campos (xxxx), Tzavellas (xxx) (Dk. 80 Hamza Özdemir), Caulker (xxx), Tayfur Bingöl (xxx) (Dk. 69 Veysel Karani xxx), Yacine Bammou (xxxx)

İNEGÖLSPOR: Şener Özcan (xx) - Ömer Faruk Şenkan (xx), Tayfun Pektürk (xxx), Selimcan Temel (xx), Hacı Mustafa Karabulut (xx) (Dk. 46 Cumhur xx), Enes Bayır (xx), Muharrem Ozan Cengiz (xx) (Dk. 73 Ahmet Hakan Şahin xx), Ali Kemal Yükseker (xx), Bilal Özdemir (xx), Yasin Görkem Arslan (xx), Raif Demir (xx) (Dk. 46 Niyazi xx)

GOLLER: Dk. 24 - Dk. 45+1 Bakasetas, Dk. 44 Bammou (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Kaan (Aytemiz Alanyaspor) - Muharrem (İnegölspor)