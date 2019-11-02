Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (CANLI)

Süper Lig'de zorluk derecesi yüksek maçta liderlik koltuğunda oturan Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir'i ağırlıyor...

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 17.30'da başlayan karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan.

Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 0-0 (İKİNCİ YARI OYNANIYOR)

- Başakşehirli İrfan Can Kahveci, Alanyaspor deplasmanında 17. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. İrfan Can'ın yerine Robinho sahada.

İLK 11'LER:

ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Welinton, Tzavellas, Onur, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet, İrfan Can, Azubuike, Visca, Elia, Crivelli

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un sol çaprazda kazandığı serbest vuruşta, topun başına Bakasetas geçti. Bu futbolcunun ortasında, kafalardan seken meşin yuvarlağı Medipol Başakşehir savunması uzaklaştırdı.

26. dakikada Junior Fernandes'in pasında topla buluşan Ceyhun Gülselam, bekletmeden meşin yuvarlağı Bakasetas'a çıkardı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda top farklı şekilde dışarı çıktı.

28. dakikada sol kanattan korner kullanan Bakasetas, topu arka direğe çıkardı. Junior Fernandes'in kafa vuruşunda kaleye yönelen meşin yuvarlağı Medipol Başakşehirli Azubuike uzaklaştırdı.

42. dakikada Aytemiz Alanyaspor, önemli bir gol fırsatından yararlanamadı. Ceyhun Gülselam'ın pasında topla buluşan Junior Fernandes, Skrtel'i şık bir hareketle geçip, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun müsait durumdaki vuruşunda kaleci Mert Günok topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Öte yandan, UEFA'nın gol sevincinde asker selamı verdiği gerekçesiyle soruşturma başlattığı Medipol Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye Alanyaspor taraftarlarından destek geldi. Tribünlere çağrılan futbolcuya çiçek verildi.