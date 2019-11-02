Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBasaksehirAytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (CANLI)
02.11.2019 - 16:44 |

Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (CANLI)

Süper Lig'de zirvede yer alan Aytemiz Alanyaspor, son haftalarda çıkış yakalayan Medipol Başakşehir'i konuk ediyor...

Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (CANLI)

Süper Lig'de zorluk derecesi yüksek maçta liderlik koltuğunda oturan Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir'i ağırlıyor...

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 17.30'da başlayan karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan.

Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 0-0 (İLK YARI OYNANIYOR)

İLK 11'LER:

ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Welinton, Tzavellas, Onur, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet, İrfan Can, Azubuike, Visca, Elia, Crivelli

 

 

 

 

    Ramos hız kesmiyor!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Haftanın MVP'si Baskonia'dan Shengelia

    Haftanın MVP'si Baskonia'dan Shengelia

    AFC Bournemouth-Manchester United: 1-0

    AFC Bournemouth-Manchester United: 1-0

    Fas'ta gündem Belhanda!

    Fas'ta gündem Belhanda!

    Günün En Çok Oynanan Maçları

    Günün En Çok Oynanan Maçları

    Sıradaki Haber