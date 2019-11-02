02.11.2019 - 16:44 |
Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (CANLI)
Süper Lig'de zirvede yer alan Aytemiz Alanyaspor, son haftalarda çıkış yakalayan Medipol Başakşehir'i konuk ediyor...
Süper Lig'de zorluk derecesi yüksek maçta liderlik koltuğunda oturan Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir'i ağırlıyor...
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 17.30'da başlayan karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan.
Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 0-0 (İLK YARI OYNANIYOR)
İLK 11'LER:
ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Welinton, Tzavellas, Onur, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet, İrfan Can, Azubuike, Visca, Elia, Crivelli