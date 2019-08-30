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30.08.2019 - 16:38| MONACO (AA)

AyvacÄ±: Gruptan çÄ±kacaÄŸÄ±z

Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir Futbol KulÃ¼bÃ¼ YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Ã–mer Faruk AyvacÄ±, "Bu yÄ±l gruptan Ã§Ä±karak TÃ¼rkiye'yi en iyi ÅŸekilde temsil edeceÄŸiz. HocamÄ±z da buna inanÄ±yor" dedi.Â

AyvacÄ±: Gruptan çÄ±kacaÄŸÄ±z

Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir Futbol KulÃ¼bÃ¼ YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Ã–mer Faruk AyvacÄ±, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aÅŸamasÄ±nda Ã¼st tura Ã§Ä±kacaklarÄ±na inandÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

AyvacÄ±, kura Ã§ekiminin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, UEFA Avrupa Ligi'nde Roma, Borussia MÃ¶nchengladbach ve Wolfsberger ile yer aldÄ±klarÄ± J Grubu'nu deÄŸerlendirdi.

Medipol BaÅŸakÅŸehir'in, UEFA Åžampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a ÅŸansÄ±z bir ÅŸekilde elendiÄŸini belirten AyvacÄ±, "Gruptan Ã§Ä±kacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yoruz. Roma ile aynÄ± gruptayÄ±z. KardeÅŸimiz Cengiz Ãœnder orada oynadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in deÄŸiÅŸik bir heyacanÄ±mÄ±z olacak." ifadelerini kullandÄ±.

Ligde her yÄ±l hedeflerinin ilk Ã¼Ã§e girmek olduÄŸunu dile getiren AyvacÄ±, "Avrupa'da kesinlikle gruptan Ã§Ä±kmak ve tanÄ±nan takÄ±m olmak istiyoruz. Bu yÄ±l gruptan Ã§Ä±karak TÃ¼rkiye'yi en iyi ÅŸekilde temsil edeceÄŸiz. HocamÄ±z da buna inanÄ±yor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

AyvacÄ±, gruptaki rakipleri Roma'nÄ±n gÃ¼Ã§lÃ¼ bir takÄ±m olmasÄ±na raÄŸmen onlarla diÅŸe diÅŸ mÃ¼cadele edeceklerine inandÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

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