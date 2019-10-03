AZ Alkmaar Manchester United maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maç ne zaman saat kaçta?

AZ Alkmaar Manchester United maçı geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin en dikkat çekici maçları arasında gösterilen zorlu mücadele öncesi merak edilenleri bir araya getirdik. İşte AZ Alkmaar Manchester United maçı ile ilgili tüm ayrıntılar...



AZ ALKMAAR MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN?



AZ Alkmaar Manchester United maçı bu akşam saat 22:00'de oynanacak ve beIN Sports Max HD2'den canlı yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



AZ Alkmaar: Bizot, Svensson, Vlaar, Midtsjø, Stengs, Koopmeiners, Boadu, D. De Wit, Idrissi, Wijndal, Wuytens



Manchester United: De Gea, Tuanzebe, Lindelof, Maguire, Young, McTominay, Pereira, Lingard, Pogba, James, Rashford