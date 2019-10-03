03.10.2019 - 18:47 |
AZ Alkmaar Manchester United maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maç ne zaman saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi'nde bu yılın favorileri arasında gösterilen İngiliz devi Manchester United, grubundaki ikinci maçında güçlü Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk olmaya hazırlanıyor. Peki büyük bir heyecana sahne olması beklenen AZ Alkmaar Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
AZ Alkmaar Manchester United maçı geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin en dikkat çekici maçları arasında gösterilen zorlu mücadele öncesi merak edilenleri bir araya getirdik. İşte AZ Alkmaar Manchester United maçı ile ilgili tüm ayrıntılar...
AZ ALKMAAR MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN?
AZ Alkmaar Manchester United maçı bu akşam saat 22:00'de oynanacak ve beIN Sports Max HD2'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
AZ Alkmaar: Bizot, Svensson, Vlaar, Midtsjø, Stengs, Koopmeiners, Boadu, D. De Wit, Idrissi, Wijndal, Wuytens
Manchester United: De Gea, Tuanzebe, Lindelof, Maguire, Young, McTominay, Pereira, Lingard, Pogba, James, Rashford