Azeri golcü Mahir Emreli'ye tam not

Trabzonspor’un oyuncu izleme ekibi, milli arada birçok maçı çıplak gözle takip etti. Bordo-Mavili scoutlar, Azerbaycan ile Hırvatistan’ın 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı da Bakü’de izledi. Azerbaycan’ın 22 yaşındaki forveti Mahir Emreli’nin performansının beğenildiği öğrenildi.

Ülkesinde Qarabağ forması giyen genç golcü bu sezon 11 maçta 3 gol, 4 asist ile oynadı. Mahir’in performansı sezon sonuna kadar yakından takip edilecek. Başarılı oyuncunun sezon sonunda da kulübü ile sözleşmesi sona eriyor.