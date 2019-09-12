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12.09.2019 - 07:27| Fanatik

Azeri golcü Mahir Emreli'ye tam not

Trabzonspor'un oyuncu izleme ekibi, Azerbaycan ile Hırvatistan'ın 1-1 biten maçını Bakü'de izledi. Azerbaycanlı golcü Mahir Emreli performansıyla ekibin gözüne çarpan isim oldu.

Azeri golcü Mahir Emreli'ye tam not

 

Trabzonspor’un oyuncu izleme ekibi, milli arada birçok maçı çıplak gözle takip etti. Bordo-Mavili scoutlar, Azerbaycan ile Hırvatistan’ın 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı da Bakü’de izledi. Azerbaycan’ın 22 yaşındaki forveti Mahir Emreli’nin performansının beğenildiği öğrenildi.

Ülkesinde Qarabağ forması giyen genç golcü bu sezon 11 maçta 3 gol, 4 asist ile oynadı. Mahir’in performansı sezon sonuna kadar yakından takip edilecek. Başarılı oyuncunun sezon sonunda da kulübü ile sözleşmesi sona eriyor.

 

 

 

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