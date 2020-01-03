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03.01.2020 - 10:00 | | Takvim

Aziz Yıldırım: Bu durumda süreç uzar

F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanık hakkında verdiği beraat kararının temyiz incelemesi Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nce tamamlandı. Daire, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararını usul eksikliği nedeniyle bozdu. Kararı değerlendiren Yıldırım, "Yargıtay usulden bozmuş. Burada dikkat çeken kısım esas değil usul. Usulde 2 hata bulmuşlar. Biri Ahmet Çelebi hakkında bir eksiklik olması. Bir diğeri de yeniden yargılama ile ilgili bir usul eksikliği. Esasta bir sorun yok ama süreç bu şekilde biraz daha uzar" dedi.

Aziz Yıldırım: Bu durumda süreç uzar

Futbolda şike davasında, İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi'nin yeniden yargılama sonucu, F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanık hakkında verdiği beraat kararının temyiz incelemesi Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nce tamamlandı. Daire, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararını usul eksikliği (Şekli bir hata... Dosyada gereken bazı noktaların olmaması) nedeniyle bozdu. Dosya yeniden 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gidecek ve eksiklikler tamamlandıktan sonra yeniden Yargıtay önüne gidecek. Yeni sürecin de en az 1.5-2 yıl devam edeceği öğrenildi.

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Yıldırım: Usulde 2 hata bulmuşlar

Aziz Yıldırım, "Yargıtay usulden bozmuş. Burada dikkat çeken kısım esas değil usul. Usulde 2 hata bulmuşlar. Biri Ahmet Çelebi hakkında bir eksiklik olması. Bir diğeri de yeniden yargılama ile ilgili bir usul eksikliği. Esasta bir sorun yok ama süreç bu şekilde biraz daha uzar" dedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanığın 'Futbolda Şike' davasında beraatine karar vermişti. Dosya uzun zamandır Yargıtay'daydı.

Aziz Yıldırım: Bu durumda süreç uzar

 

 

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