MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerEuro 2020Aziz Yıldırım Kadıköy'de
11.10.2019 - 23:09 |

Aziz Yıldırım Kadıköy'de

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, uzun bir aradan sonra ilk kez Kadıköy'e geldi.

Aziz Yıldırım Kadıköy'de

Celal Umut Eren - Skorer

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, uzun bir aradan sonra ilk kez Kadıköy'e geldi. Arnavutluk-Türkiye maçını locadan gazeteci Uğur Dündar ve eski milli futbolcu Ümit Özat ile birlikte takip eden Yıldırım, ay-yıldızlılara destek verdi.

Öte yandan Aziz Yıldırım, 3 Haziran 2018'deki Fenerbahçe başkanlık seçiminden sonra ilk kez Ülker Stadı'nda bulundu.

Fernando Muslera UEFA’ya özel açıklamalarda bulundu
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Emre Belözoğlu: "Herkese ispat etmemiz gereken..."

Emre Belözoğlu: "Herkese ispat etmemiz gereken..."

Cenk Tosun: "Ölüm-kalım maçıydı"

Cenk Tosun: "Ölüm-kalım maçıydı"

Şenol Güneş: "Sahamızda biraz zorlandığımız bir gerçek"

Şenol Güneş: "Sahamızda biraz zorlandığımız bir gerçek"

Merih Demiral: "EURO 2020'ye gideceğiz"

Merih Demiral: "EURO 2020'ye gideceğiz"

Sıradaki Haber