11.10.2019 - 23:09 |
Aziz Yıldırım Kadıköy'de
Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, uzun bir aradan sonra ilk kez Kadıköy'e geldi.
Celal Umut Eren - Skorer
Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, uzun bir aradan sonra ilk kez Kadıköy'e geldi. Arnavutluk-Türkiye maçını locadan gazeteci Uğur Dündar ve eski milli futbolcu Ümit Özat ile birlikte takip eden Yıldırım, ay-yıldızlılara destek verdi.
Öte yandan Aziz Yıldırım, 3 Haziran 2018'deki Fenerbahçe başkanlık seçiminden sonra ilk kez Ülker Stadı'nda bulundu.