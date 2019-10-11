Aziz Yıldırım Kadıköy'de

Celal Umut Eren - Skorer

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, uzun bir aradan sonra ilk kez Kadıköy'e geldi. Arnavutluk-Türkiye maçını locadan gazeteci Uğur Dündar ve eski milli futbolcu Ümit Özat ile birlikte takip eden Yıldırım, ay-yıldızlılara destek verdi.

Öte yandan Aziz Yıldırım, 3 Haziran 2018'deki Fenerbahçe başkanlık seçiminden sonra ilk kez Ülker Stadı'nda bulundu.