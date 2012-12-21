Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören ile görüştü

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, başkan vekili Abdullah Kiğılı, yöneticiler Deniz Tolga Aytöre ve Şekip Mosturoğlu'nun Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ile yaptığı toplantı sona erdi. Sarı-lacivertli yönetim, yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından federasyon binasından çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Edinilen bilgilere göre, Fenerbahçe Yönetimi'nin hakemler konusunda şikayetlerini dile getirdiği, Meireles'e verilen cezaya itirazda bulundukları ve Tahkim Kurulu'na da bir savunma sundukları öğrenildi.



Öte yandan çıkışta Fenerbahçeli yöneticilerin bir nebze olsun rahatladıkları ve yüzlerinin güldükleri görüldü. Meireles'e verilen 12 maçlık cezada bir miktar indirime gidilmesi bekleniyor.

