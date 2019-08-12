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12.08.2019 - 10:37| Sabah

Babacar için 6 milyon euro istediler

Beşiktaş Sassuolo'da forma giyen yıldız oyuncu için teklifini yaptı, beklemeye geçti. İtalyan ekibinin 6 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi.

Babacar için 6 milyon euro istediler

Sassuolo'nun 26 yaşındaki forveti Babacar'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için ısrarını sürdüren Beşiktaş, İtalyan ekibinin 6 milyon euro bonservis talebiyle karşılaştı.

Lecce hariç taliplisi çıkmayan Senegalli forvetin, bu teklifi reddetmesi sonrası Sassuolo'nun da beklentisi azaldı. Beşiktaş'ın temasa geçtiği ve "Gelirim" yanıtı aldığı golcü oyuncu için İtalyan ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı ve Çarşamba'ya kadar yanıt verilmesi istendi.

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