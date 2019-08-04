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04.08.2019 - 08:00

Babadan onaylı transfer

Norveçli forvet Alexander Sörloth’un babası Göran, Trabzonspor hakkında Bursaspor formasıyla oynadığı dönemden bildiklerini oğluna aktararak transferin önünü açtı. 23 yaşındaki golcü oyuncu, hava toplarındaki hakimiyeti, sert futbolu ve bitirici vuruşlarıyla öne çıkıyor

Babadan onaylı transfer

ONUR DİNÇER

Trabzonspor’un forvet arayışı sona erdi. Karadeniz ekibinin yeni forveti Alexander Sörloth bordo-mavili ekibin teklifini kabul etti. Bu transferde Sörloth’un babası Göran Sörloth’un önemli katkısı oldu. Kendisi de bir golcü olan Göran bir dönem Bursaspor’da oynamıştı.
Yeşil-beyazlılarda, 1993-94 sezonunda top koşturan Göran, oğlunun Türk futboluyla ilgili edindiği ilk bilgilerin kaynağı oldu. O sezon son derece iyi olan ve ligi üçüncü sırada tamamlayan Trabzonspor hakkındaki olumlu düşüncelerini oğluna aktardı. Bordo-mavili ekibe karşı iki maçta da sahada olan Göran bu maçlarda, şimdilerde oğlunun yeni teknik direktörü olacak Ünal Karaman’a karşı da forma giydi.
Rakiplere tehdit

İki metreye yakın boyuyla ayaklı bir kuleyi andıran Alexander Sörloth, hava toplarındaki mutlak hakimiyetiyle öne çıkıyor. Kafa toplarında rakip takım için büyük tehlike oluşturan 23 yaşındaki santrfor, uzun boyuna karşın son vuruşlardaki becerisiyle dikkat çekiyor.
Sörloth, son derece etkili kullandığı sol ayağıyla uzaktan da sert şutlar çıkarabiliyor, ceza yayı önünde etkili plase vuruşlara imza atıyor. Güçlü fiziği ve mücadeleden kaçmayan oyunu boy üstünlüğüyle birleştiğinde rakip savunmacılar açısından büyük bir eşleşme sıkıntısı yaratan golcü oyuncu, iyi ortalarla da beslendiğinde durdurulamaz bir hale geliyor.

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