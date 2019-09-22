Babasını buldu çabuk durdu!

ONUR DİNÇER

Trabzonspor’un Crystal Palace’tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Alexander Sörloth, hızlı başladığı bordo-mavili ekipteki döneminde çabuk durdu. Sparta Prag karşısında her iki maçta birer gol kaydeden, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği mücadelelerinde filleri havalandıran genç forvet, forma giydiği 9 maçta 4 gol rakamına ulaştı.



Ağustos ortasında Karadeniz ekibindeki üçüncü golünü kaydetmesinin ardından, eylül ortasına kadar suskunluğa bürünen 23 yaşındaki futbolcu, Gençlerbirliği karşısında geçtiğimiz hafta suskunluğuna son verdi. Yeniden fileleri havalandıran Norveçli golcü, Getafe maçında 90 dakika sahada kalmasına karşın skora katkı yapamadı.



Alexander Sörloth ulaştığı rakamlarla bir dönem Türkiye’de top koşturan babasını yakaladı. Kendisi gibi bir santrfor olan Göran Sörloth, 1993-94 sezonunda formasını giydiği Bursaspor’da 26 maçta oynamış 4 gol kaydetmişti. Oğul Sörloth, babasının 26 maçta kaydettiği gol rakamına Trabzon’daki ilk 8 maçında ulaştı.