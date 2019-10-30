MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerEuro 2020Babel Hollanda Milli Takımı'nın kadrosuna çağrıldı
30.10.2019 - 15:31 | | İHA

Babel Hollanda Milli Takımı'nın kadrosuna çağrıldı

Galatasaray'ın kanat oyuncusu Ryan Babel, Hollanda Milli Takımı'nın kadrosuna çağrıldı.

Babel Hollanda Milli Takımı'nın kadrosuna çağrıldı

Hollanda'nın Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda oynanacağı Kuzey İrlanda ve Estonya müsabakalarının kamp kadrosu belli oldu. Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, 28 kişilik kadroya Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Ryan Babel'i de aldı.
Turuncular, grupta 5 galibiyet, 1 mağlubiyet sonucu topladığı 15 puan ve averajla lider durumda bulunuyor.

Hollanda Milli Takımı'na çağrılan futbolcular şöyle:

"Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Ake (Bournemouth), Ryan Babel (Galatasaray), Donny van de Beek (Ajax), Steven Berghuis (Feyenoord), Marco Bizot (AZ), Daley Blind (Ajax), Jasper Cillessen (Valencia), Memphis Depay (Olympique Lyon), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (PSV), Hans Hateboer (Atalanta), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Luuk de Jong (Sevilla), Matthijs de Ligt (Juventus), Donyell Malen (PSV), Quincy Promes (Ajax), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Marten de Roon (Atalanta), Calvin Stengs (AZ), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Joel Veltman (Ajax), Kenneth Vermeer (Feyenoord), Tonny Vilhena (FK Krasnodar), Stefan de Vrij (Internazionale), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg), Georginio Wijnaldum (Liverpool) ve Jeroen Zoet (PSV)."

BABEL'İN BEŞİKTAŞ GÜNLERİ...

 Babel Hollanda Milli Takımının kadrosuna çağrıldı

 

 

    Serdar Sarıdağ: 'Devre arası Ajdin Hasic gelecek'
    daha fazla video için
    SON DAKİKA SPOR HABERLERİ
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Serdar Sarıdağ: 'Cenk ve ailesi Türkiye'ye dönmek istemiyor'

    Serdar Sarıdağ: 'Cenk ve ailesi Türkiye'ye dönmek istemiyor'

    Günün en çok oynanan maçları

    Günün en çok oynanan maçları

    Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Kemerspor 2003-Kasımpaşa: 2-3

    Kemerspor 2003-Kasımpaşa: 2-3

    Sıradaki Haber