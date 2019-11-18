Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGalatasaray HaberleriBabel test etti
18.11.2019 - 02:03 |

Babel test etti

Ryan Babel, Hollanda Milli Takımı’nın son milli karşılaşmasında da santrfor olarak görev yaptı. T

Babel test etti

Falcao ve Andone’nin yokluğunda Galatasaray’ın forvetinde yer alacak olan Ryan Babel, Hollanda Milli Takımı’nın son milli karşılaşmasında da santrfor olarak görev yaptı. Teknik direktör Ronald Koeman tarafından üçlü forvet hattının ortasında görevlendirilen sarı-kırmızılı futbolcu, gol atmayı başaramadı. Babel, maçın son dakikasında oyundan alındı.
Başakşehir ile cuma günü oynanacak karşılaşmada da Galatasaray’ın santrforu olarak sahaya çıkacak olan Babel’in ne yapacağı merak konusu...
Kariyerinin en golcü dönemini Beşiktaş’ta geçiren ve 13 kez rakip fileleri havalandırmış olan Ryan Babel, 2017-18 sezonunda tüm oynadığı müsabakalarda sol kanatta görev yapmıştı.

Şenol Güneş: ""Daha da zorlayabilirdik ama gerek yoktu"
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Obradovic: "Takımımın reaksiyonundan çok memnunum"

Obradovic: "Takımımın reaksiyonundan çok memnunum"

Ljajicli Sırbistan'a 90+3 şoku!

Ljajicli Sırbistan'a 90+3 şoku!

İki Ferrari birbiriyle çarpıştı!

İki Ferrari birbiriyle çarpıştı!

Birsel Vardarlı Demirmen onurlandırıldı

Birsel Vardarlı Demirmen onurlandırıldı

Sıradaki Haber