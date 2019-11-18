Babel test etti

Falcao ve Andone’nin yokluğunda Galatasaray’ın forvetinde yer alacak olan Ryan Babel, Hollanda Milli Takımı’nın son milli karşılaşmasında da santrfor olarak görev yaptı. Teknik direktör Ronald Koeman tarafından üçlü forvet hattının ortasında görevlendirilen sarı-kırmızılı futbolcu, gol atmayı başaramadı. Babel, maçın son dakikasında oyundan alındı.

Başakşehir ile cuma günü oynanacak karşılaşmada da Galatasaray’ın santrforu olarak sahaya çıkacak olan Babel’in ne yapacağı merak konusu...

Kariyerinin en golcü dönemini Beşiktaş’ta geçiren ve 13 kez rakip fileleri havalandırmış olan Ryan Babel, 2017-18 sezonunda tüm oynadığı müsabakalarda sol kanatta görev yapmıştı.