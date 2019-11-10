Babel'den Nouma'ya 'Pamuk şeker' cevabı!

Pascal Nouma, geçtiğimiz hafta Liverpool'un Beşiktaş'ı 8-0 yendiği maçla ilgili paylaşım yapan Babel'e göndermede bulunmuştu.

Nouma, Galatasaray'ın Real Madrid'e 6-0 yenildiği maç sonrasında Twitter'dan, "Günaydın, pamuk şeker bugün bir şey yazmış mı?" yazarak Hollandalı futbolcuya göndermede bulundu.

Babel'den cevap: 'Artık gündemde olmaman zor...'

'Pamuk şeker' göndermesine bugün Babel'den cevap geldi. Twitter hesabından Nouma'yı etikelyerek tweet atan Babel şunları yazdı;

'Sakin ol dostum... Artık gündemde olmamanın zor olduğunu biliyorum. Bir daha sefer bir şey diyeceğin zaman direkt beni etiketle' diyerek Pascal Nouma'nın Twitter hesabını etiketledi.

Babel, tweetine Nouma'nın katıldığı Survivor programında ettiği kavgadan bir kareyi koyarken, fotoğrafta altyazı olarak 'Pascal sakin' yazması dikkat çekti.

Nouma'dan yanıt gecikmedi