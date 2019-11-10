Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGalatasaray HaberleriBabel'den Nouma'ya 'Pamuk şeker' cevabı!
10.11.2019 - 13:35 |

Babel'den Nouma'ya 'Pamuk şeker' cevabı!

Galatasaraylı yıldız Babel ile eski Beşiktaşlı Pascal Nouma arasındaki atışma devam ediyor.

Babel'den Nouma'ya 'Pamuk şeker' cevabı!

Pascal Nouma, geçtiğimiz hafta Liverpool'un Beşiktaş'ı 8-0 yendiği maçla ilgili paylaşım yapan Babel'e göndermede bulunmuştu.

Nouma, Galatasaray'ın Real Madrid'e 6-0 yenildiği maç sonrasında Twitter'dan, "Günaydın, pamuk şeker bugün bir şey yazmış mı?" yazarak Hollandalı futbolcuya göndermede bulundu.

Babel'den cevap: 'Artık gündemde olmaman zor...'

'Pamuk şeker' göndermesine bugün Babel'den cevap geldi. Twitter hesabından Nouma'yı etikelyerek tweet atan Babel şunları yazdı;

'Sakin ol dostum... Artık gündemde olmamanın zor olduğunu biliyorum. Bir daha sefer bir şey diyeceğin zaman direkt beni etiketle' diyerek Pascal Nouma'nın Twitter hesabını etiketledi. 

Babel, tweetine Nouma'nın katıldığı Survivor programında ettiği kavgadan bir kareyi koyarken, fotoğrafta altyazı olarak 'Pascal sakin' yazması dikkat çekti. 

Babelden Noumaya Pamuk şeker cevabı

Nouma'dan yanıt gecikmedi

Babelden Noumaya Pamuk şeker cevabı

Babelden Noumaya Pamuk şeker cevabı

    Erman Toroğlu: 'Fatih Terim Falcao'nun transferini istememişti...'
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yusuf Mert de Westerlo yolcusu

    Yusuf Mert de Westerlo yolcusu

    Ahmet Nur Çebi, Dolmabahçe'de

    Ahmet Nur Çebi, Dolmabahçe'de

    Fenerbahçe'den Atatürk'e anma töreni

    Fenerbahçe'den Atatürk'e anma töreni

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Atatürk'ü anma törenine katıldı

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Atatürk'ü anma törenine katıldı

    Sıradaki Haber