Babel'den skor itirafı!

Süper Lig'de Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da Ryan Babel maç sonu açıklamalarda bulundu.

"Hafta boyunca iyi hazırlandık, derbinin ne kadar özel olduğunun ve zor olacağının bilincindeydik. İyi bir hazırlık süreci geçirdik. Girdiğimiz pozisyonlar vardı, derbilerde bunları gole çevirmek lazım, ne yazık ki başaramadık."

"0-0 bu maç için adil bir sonuç oldu"

"Defansif anlamda bugün çok iyiydik. Savunmadaki arkadaşlarımı performanslarından dolayı kutlarım. Bence 0-0 bu maç için adil bir sonuç oldu."