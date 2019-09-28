Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGalatasarayBabel'den skor itirafı!
28.09.2019 - 22:32 | | Skorer

Babel'den skor itirafı!

Süper Lig'de Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da Ryan Babel açıklamalarda bulundu.

Babel'den skor itirafı!

Süper Lig'de Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da Ryan Babel maç sonu açıklamalarda bulundu.

"Hafta boyunca iyi hazırlandık, derbinin ne kadar özel olduğunun ve zor olacağının bilincindeydik. İyi bir hazırlık süreci geçirdik. Girdiğimiz pozisyonlar vardı, derbilerde bunları gole çevirmek lazım, ne yazık ki başaramadık."

"0-0 bu maç için adil bir sonuç oldu"
"Defansif anlamda bugün çok iyiydik. Savunmadaki arkadaşlarımı performanslarından dolayı kutlarım. Bence 0-0 bu maç için adil bir sonuç oldu."

    Ersun Yanal: 'Futbolumuzu geliştirerek devam ettirmek istiyoruz'
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Babel'den skor itirafı!

    Babel'den skor itirafı!

    Yanal: Deniz Türüç'ten memnunum

    Yanal: Deniz Türüç'ten memnunum

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde seyirci rekoru: 51 bin 663

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde seyirci rekoru: 51 bin 663

    Manchester City 3 golle kazandı

    Manchester City 3 golle kazandı

    Sıradaki Haber