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07.11.2019 - 08:09 | | Fanatik

Babel'in sabah yaptığı paylaşım başına bela oldu!

Galatasaraylı Babel, sabah sosyal medyada bir dönem formasını giydiği Beşiktaş'ın 8-0 yenildiği Liverpool maçını hatırlatan bir paylaşımda bulundu. Hollandalı futbolcu 2007'deki o karşılaşmada iki gol kaydetmişti. Ancak gece sarı-kırmızılı takımın tarihi mağlubiyetinin ardından Babel tepkilerin odağı oldu.

Babel'in sabah yaptığı paylaşım başına bela oldu!

Beşiktaş’ın Liverpool’a 8-0’lık skorla yenildiği maçta altı ve yedinci golleri kaydeden tecrübeli oyuncu, o günün yıl dönümünü hatırlatarak, Siyah- Beyazlı taraftarları çılgına çevirdi.

Saha dışındaki hareketleriyle tepki çeken Babel, Real Madrid karşısında sahada da hiçbir varlık gösteremedi ve bu kez de Galatasaray taraftarının hedef tahtası haline geldi. Farklı yenilginin ardından 33 yaşındaki futbolcuya büyük tepki vardı.

 

 

 

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