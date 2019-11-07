Babel'in sabah yaptığı paylaşım başına bela oldu!

Beşiktaş’ın Liverpool’a 8-0’lık skorla yenildiği maçta altı ve yedinci golleri kaydeden tecrübeli oyuncu, o günün yıl dönümünü hatırlatarak, Siyah- Beyazlı taraftarları çılgına çevirdi.

Saha dışındaki hareketleriyle tepki çeken Babel, Real Madrid karşısında sahada da hiçbir varlık gösteremedi ve bu kez de Galatasaray taraftarının hedef tahtası haline geldi. Farklı yenilginin ardından 33 yaşındaki futbolcuya büyük tepki vardı.