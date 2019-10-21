"BAD Basketbol OskarlarÄ±" sahiplerini buldu

Basketbol AdamlarÄ± DerneÄŸi (BAD) tarafÄ±ndan verilen "Geleneksel Basketbol OskarlarÄ±" ile "Spora Hizmet Ã–dÃ¼lleri" sahiplerini buldu.

Basketbol AdamlarÄ± DerneÄŸi YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Avni Erboy, Bornova AÅŸÄ±k Veysel Rekreasyon AlanÄ±'ndaki Buz SporlarÄ± Salonu'nda dÃ¼zenlenen tÃ¶rende yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, spora unutulmaz hizmetlerde bulunan, geÃ§miÅŸte bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±lara imza atan spor insanlarÄ±na 14. kez Ã¶dÃ¼l vermenin mutluluÄŸunu yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ã–dÃ¼le layÄ±k gÃ¶rÃ¼lenlerin 100 kiÅŸilik bir jÃ¼ri tarafÄ±ndan belirlendiÄŸini anlatan Erboy, Ã¶dÃ¼llerin, TÃ¼rkiye'nin bu alandaki en prestijli Ã¶dÃ¼lleri olduÄŸunu ifade etti.

Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± TunÃ§ Soyer de bÃ¶yle bir Ã¶dÃ¼l tÃ¶renine katÄ±lmaktan gurur duyduÄŸunu, jÃ¼ri Ã¼yeleri tarafÄ±ndan kendisine onur Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼n verilmesinin kendisini Ã§ok mutlu ettiÄŸini dile getirdi.

Kentte yakÄ±n zamanda sporla ilgili Ã¶nemli Ã§alÄ±ÅŸmalara imza attÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Soyer, "TÃ¶renin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bu alanda yarÄ± olimpik yÃ¼zme havuzunun temelini attÄ±k. Åžehrimizin kÃ¶klÃ¼ kulÃ¼pleriyle hareket etmek adÄ±na bir platform oluÅŸturduk. Sporun birÃ§ok farklÄ± dalÄ±nda bÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediyesi olarak destek sunacaÄŸÄ±z. Kentimizin, sporun farklÄ± alanlarÄ±nda Ã¶nemli etkinliklere ev sahipliÄŸi yapmasÄ±nÄ± istiyoruz." diye konuÅŸtu.

Ã–dÃ¼ller

14. Basketbol OskarlarÄ±'nda onur Ã¶dÃ¼lÃ¼ Soyer'e, juri Ã¶zel Ã¶dÃ¼lÃ¼ Efe Aydan'a, yÄ±lÄ±n kadÄ±n takÄ±mÄ± Ã¶dÃ¼lÃ¼ FenerbahÃ§e KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ±'na, yÄ±lÄ±n erkek takÄ±mÄ± Ã¶dÃ¼lÃ¼ Anadolu Efes'e verildi.

YÄ±lÄ±n antrenÃ¶rÃ¼ Hakan Demir (Banvit Basketbol KulÃ¼bÃ¼), yÄ±lÄ±n erkek oyuncusu Tolga GeÃ§im (Banvit Basketbol KulÃ¼bÃ¼), yÄ±lÄ±n kadÄ±n oyuncusu Birsel VardarlÄ± Demirmen (FenerbahÃ§e), yÄ±lÄ±n yÃ¶neticisi Ã–zkan KÄ±lÄ±Ã§ (Banvit Basketbol KulubÃ¼ BaÅŸkanÄ±), yÄ±lÄ±n hakemi Ã–zlem Yalman, yÄ±lÄ±n sponsoru ise KoÃ§ grubu seÃ§ildi.

Spora katkÄ± Ã¶dÃ¼llerine layÄ±k gÃ¶rÃ¼lenler ise ÅŸÃ¶yle:

Milli futbolcular Ayhan ElmastaÅŸoÄŸlu, Fevzi Zemzem, Nevzat GÃ¼zelÄ±rmak, Hikmet Orhunbilge, spor yazarÄ± Ãœnal TÃ¼min, eski KarÅŸÄ±yaka Spor KulÃ¼bÃ¼ YÃ¶neticisi Sabahattin SakÄ±paÄŸa, UPS Spor KulÃ¼bÃ¼ KoordinatÃ¶rÃ¼ Semra Demirer, eski Altay KulÃ¼bÃ¼ baÅŸkanlarÄ±ndan TuÄŸrul Koparan, Bengi Baban, eski eskrim milli sporcusu SelÃ§uk Mete YazÄ±cÄ±.

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