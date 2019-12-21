Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Badou Ndiaye adım adım Trabzonspor'a!
21.12.2019 - 09:12 |

Badou Ndiaye adım adım Trabzonspor'a!

Fırtına, Ndiaye’yi kiralık olarak almak için önemli adımlar attı. Yıldız oyuncu da Trabzon’a yeşil ışık yaktı. Badou Ndiaye'nin de geçmişte çok iyi tanıdığı isimlerin Trabzonspor'da olması ve Türkiye'yi sevmesi nedeniyle Trabzonspor'un teklifini kabul etmesi bekleniyor.

 Trabzon Yönetimi, Stoke City forması giyen orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi transfer etmek için tüm şartları zorluyor. Oyuncuyu Türkiye'ye davet eden Fırtına, kulübü ile kiralık alma konusunda ise prensip anlaşmasına vardı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Diagne Galatasaray'a resmen dönüyor

EKONOMİK SIKINTILARI VAR
Ekonomik olarak sıkıntılı günlerden geçen Stoke City kulübü, 29 yaşındaki Senegalli yıldızın yüksek maliyetinden kurtulmak için yapılan kiralama teklifine olumlu cevap verdi..

TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR
Badou Ndiaye'nin de geçmişte çok iyi tanıdığı isimlerin Trabzonspor'da olması ve Türkiye'yi sevmesi nedeniyle Trabzonspor'un teklifini kabul etmesi bekleniyor.

UÇAKTAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Badou Ndiaye adım adım Trabzonspora

Badou Ndiaye adım adım Trabzonspora

 

    Fatih Terim: "Ben dahil hepimiz bu gidişatın bedelini ödeyeceğiz”
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fatih Terim: "Hayal kırıklığı yaşıyorum"

    Fatih Terim: "Hayal kırıklığı yaşıyorum"

    Sumudica: "Takım ligde kalırsa, kontratım devam edecek"

    Sumudica: "Takım ligde kalırsa, kontratım devam edecek"

    Fenerbahçe'de Victor Moses gelişmesi!

    Fenerbahçe'de Victor Moses gelişmesi!

    Göztepe Galatasaray maçı canlı izle... beIN SPORTS 1 İZLE

    Göztepe Galatasaray maçı canlı izle... beIN SPORTS 1 İZLE

    Sıradaki Haber