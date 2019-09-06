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06.09.2019 - 11:45

Bafetimbi Gomis'ten Fenerbahçe açıklaması!

Galatasaray ile 2 sezon gol kralı olan Bafetimbi Gomis yayıncı kuruluşa konuştu. Fenerbahçe ile adı geçen yıldız golcü konuyla ilgili de önemli sözlere imza attı...

Galatasaray ile Süper Lig'de gol krallığı ve şampiyon yaşayan, şu anda ise kariyerini Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında sürdüren Bafetimbi Gomis önemli açıklamalarda bulundu.

Fransız forvet, sezon başında Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile buluşması ve ardından hakkında çıkan ''Fenerbahçe'ye transfer mi olacak?'' söylentilerine açıklık getirdi.

''COMOLLI BUNU BİLİYOR''

Fenerbahçe'ye büyük saygısı olduğunu söyleyerek söze başlayan Gomis, ''Comolli ile Fenerbahçe'ye gelmeden önce de konuşuyorduk. Fenerbahçe'ye de Beşiktaş'a da büyük saygı duyuyorum. Comolli ile sadece arkadaş olduğumuz için görüştük. Galatasaray'dan başka bir takımda oynamayacağımı biliyor. Birbirimizi tanıyan iki insandık ve Türkiye'de görüşmek istedik. Fenerbahçe'ye ve taraftarlarına büyük saygım var. Fenerbahçe büyük bir kulüp. Onlara iyi bir sezon diliyorum ama Galatasaray'ın arkasında kalmalarını istiyorum.'' şeklinde konuştu.

Bafetimbi Gomisten Fenerbahçe açıklaması

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