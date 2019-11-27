Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBasketbol HaberleriBahçeşehir Koleji: 80 - CSU Sibiu: 71
27.11.2019 - 19:30 | | İSTANBUL (AA)

Bahçeşehir Koleji: 80 - CSU Sibiu: 71

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası D Grubu 6. ve son hafta maçında Romanya temsilcisi CSU Sibiu'yu 80-71 mağlup etti.

Bahçeşehir Koleji: 80 - CSU Sibiu: 71

Bu sonuçla 5. galibiyetini alan ve grubu lider tamamlayan Bahçeşehir Koleji, daha önce bir üst tura yükselmeyi garantilemişti.

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanan maçın ilk çeyreği 24-24 eşitlikle tamamlandı. İkinci periyotta üstün bir oyun sergileyen Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 48-39 üstün gitti.

Bahçeşehir Koleji, üçüncü çeyreğini 60-53 önde geçtiği karşılaşmadan 80-71 galip ayrıldı.

Medipol Başakşehir'de Roma hazırlıkları tamam
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkoğlu: Olimpiyatlara katılacağımıza inanıyorum

Türkoğlu: Olimpiyatlara katılacağımıza inanıyorum

Getafe cephesi korkmuyor! 'Zafer kazanacağız'

Getafe cephesi korkmuyor! 'Zafer kazanacağız'

Red Bull ve Toro Ross, Honda ile sözleşme uzattı

Red Bull ve Toro Ross, Honda ile sözleşme uzattı

Karaman, Getafe öncesi konuştu! 'Kendimizi Kaf dağında görmeyeceğiz'

Karaman, Getafe öncesi konuştu! 'Kendimizi Kaf dağında görmeyeceğiz'

Sıradaki Haber