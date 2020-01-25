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HaberlerBeko Basketbol Ligi Haberleri Bahçeşehir Koleji, Galatasaray maçı gelirlerini Elazığ'daki deprem için bağışlayacak!
25.01.2020 - 00:41 |

Bahçeşehir Koleji, Galatasaray maçı gelirlerini Elazığ'daki deprem için bağışlayacak!

Bahçeşehir Koleji, ING Basketbol Ligi'ndeGalatasaray Doğa Sigorta'yı konuk edecek maç öncesi bilet gelirlerini depremden etkilenen vatandaşlara bağışlanacağını duyurdu.

Bahçeşehir Koleji, Galatasaray maçı gelirlerini Elazığ'daki deprem için bağışlayacak!

ING Basketbol Ligi 17. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Bahçeşehir Koleji'den analmalı bir hareket geldi.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenenler için Bahçeşehir Koleji, Galatasaray maçının bütün gelirlerini bağışlayacak. Sosyal medydadan duyuru yapan Bahçeşehir açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Bugün saat 13.00’da Akatlar Spor Salonunda oynayacağımız Galatasaray Doğa Sigorta maçımızın tüm bilet gelirlerini Elazığ’da gerçekleşen depremde zarar gören depremzedelere bağışlanacaktır.Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz

Bahçeşehir Koleji, Galatasaray maçı gelirlerini Elazığdaki deprem için bağışlayacak

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Bahçeşehir Koleji, Galatasaray maçı gelirlerini Elazığdaki deprem için bağışlayacak

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