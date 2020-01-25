Bahçeşehir Koleji, Galatasaray maçı gelirlerini Elazığ'daki deprem için bağışlayacak!

ING Basketbol Ligi 17. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Bahçeşehir Koleji'den analmalı bir hareket geldi.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenenler için Bahçeşehir Koleji, Galatasaray maçının bütün gelirlerini bağışlayacak. Sosyal medydadan duyuru yapan Bahçeşehir açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Bugün saat 13.00’da Akatlar Spor Salonunda oynayacağımız Galatasaray Doğa Sigorta maçımızın tüm bilet gelirlerini Elazığ’da gerçekleşen depremde zarar gören depremzedelere bağışlanacaktır.Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz

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