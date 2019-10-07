Bakan çok, gören yok!

Beşiktaş ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmaya hakem kararları damga vurdu. Hakem Arda Kardeşler ile VAR’ın başında bulunan hakem Volkan Bayarslan tartışmalı kararlara imza attı.



İlk pozisyon Beşiktaş ceza sahasında yaşandı. Alanyasporlu Welinton’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak Vida’nın açık olan sağ koluyla buluşurken, hakem Arda Kardeşler oyunu devam ettirdi. Alanyasporlu oyuncuların penaltı beklediği bu pozisyon için VAR’dan da uyarı gelmedi.

Burak Yılmaz ile Ceyhun Gülselam arasındaki hava topu mücadelesinde Beşiktaşlı golcünün sol dirseği, Alanyasporlu oyuncunun yüzüne isabet etti. Ceyhun’un burnunda kanama meydana gelirken, hakem Arda Kardeşler, Burak’a sarı kart gösterdi. VAR hakemi Volkan Bayarslan, Burak’a kırmızı kart beklentisi oluşan bu pozisyon için de Kardeşler’i ekran başına çağırmadı.



51. dakikada Beşiktaş’ın N’Koudou ile kazandığı penaltıya Alanyasporlu oyuncular uzun süre itirazda bulundu. Turuncu-yeşilli futbolcular, hakemden pozisyonu VAR’dan izlemesini isterken, Arda Kardeşler bu beklentiye karşılık vermedi. VAR’ın bu pozisyon için de Kardeşler’i uyarmadığı gözlendi.

Maçtaki son tartışmalı pozisyonun adresi yine Beşiktaş ceza alanıydı. Sol kanattan gelişen atakta Junior Fernandes ortasını yaptı, top ceza alanı içindeki Atiba’nın açık olan sağ koluyla buluştu. Hakem Arda Kardeşler yoğun penaltı itirazlarına rağmen oyunu devam ettirirken, VAR odasından yine uyarı gelmemesi tepki topladı.