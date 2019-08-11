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11.08.2019 - 11:52| ANKARA (İHA)

Bakan Kasapoğlu bisiklet sürdü

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eymir Gölü’nde gençlerle birlikte bisiklet sürdü. Bakan Kasapoğlu, bisiklet turunun ardından gençlerle sohbet etti.

Bakan Kasapoğlu bisiklet sürdü

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara’da Eymir Gölü’nde gençlerle bir araya geldi. Gençlik merkezlerine üye gençlerle birlikte bisiklet süren Bakan Kasapoğlu, keyifli ve samimi bir ortamda gerçekleşen etkinlikte bisikletin günlük yaşamdaki önemine dikkat çekti.

Eymir Gölü’ndeki bisiklet turunun ardından gençlerle sohbet eden Bakan Kasapoğlu, bisiklet etkinliklerini daha sık gerçekleştireceklerini söyledi.
Kurban Bayramı vesilesiyle gençlerle bayramlaşan Bakan Kasapoğlu, "Kurban Bayramı demek mutluluk demektir, kucaklaşmak demektir, büyüklerimizin ellerinden öpmek, dualarını almak demektir. Sizler de inşallah arkadaşlarınızın, büyüklerinizin ve tüm sevdiklerinizin bayramını tebrik edeceksiniz, onlarla bir araya geleceksiniz. Tatilden sonra da sizlerle bir araya geleceğiz, kitap okuyacağız, spor yapacağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlik kampları ve gençlik merkezlerinin her zaman gençlerin hizmetinde olduğunu vurguladı. Bakan Kasapoğlu daha sonra etkinliğe katılan gençlerle birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

 

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