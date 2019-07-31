Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizi zihinsel ve bedensel anlamda geliştirmek için çalışıyoruz

Ankara’da bulunan Ceren Damar Şenel Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Gençler bizim en önemli varlığımız. Yarınlarımız için değil; bugünlerimiz için de çok daha güçlü ve donanımlı olmalıyız. Gençlerimizi zihinsel ve bedensel anlamda geliştirmek için çalışıyoruz” dedi.



“GENÇLERİMİZİN HER ANLAMDA GÜÇLÜ OLMASI İÇİN GENÇLİĞE OLAN YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK”

Bakan Kasapoğlu, 2019 yılını gönüllülük yılı olarak ilan ettiklerini belirterek, “Gençlerimizin her anlamda güçlü olması için gençliğe olan yatırımlarımız devam edecek. Bakanlık olarak ‘Gençler neredeyse oradayız’ diyoruz. Liseler, ortaokullar başta olmak üzere bugün güzide üniversitelerimizin rektörleri var. Üniversitelere açılacak merkez ve gençlik ofisleri sayesinde gençlerimizin bakanlıkla ilgili yorum ve eleştirilerini almak için gönül köprüleri kuracağız” diye konuştu.



“BU PROTOKOLÜ TÜM ÜNİVERSİTELERE YAYACAĞIZ”

Sporda yapılacak gönüllülük çalışmalarını da en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade eden Bakan Kasapoğlu, “Amacımız kamuoyunun tüm imkanlarını kullanmak. Pratik ve verimlilik anlamında hükümet sistemi çok fayda sağlıyor. Spor ve gençlik için değişik organizasyonlarla eğitim camiasının yanındayız. Üniversitelerin spor alanında tüm faaliyetlerini destekleyeceğiz. İnşallah bu protokolü tüm üniversitelere yayacağız. Protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

